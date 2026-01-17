Кораб, пристигащ от най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, беше задържан от италианските власти, в италиански териториални води. Плавателният съд, плаващ под флага на Тувалу, е превозвал 33 000 тона товар, става въпрос за стомана. Но това е в нарушение на санкциите на ЕС срещу Руската федерация - вече 19 пакета, налагани заради незаконното анексиране на Крим и подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна.

🇮🇹 Italy intercepted a sanctioned vessel from Russia’s “shadow fleet”



The ship was carrying 33,000 tons of iron loaded in Novorossiysk.



As a reminder, in 2022 the EU imposed sanctions on imports of Russian metallurgical products. pic.twitter.com/WNlP1x3GFI — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026

Корабът беше прихванат от италианския еквивалент на Икономическа полиция веднага след влизането му в пристанището на Бриндизи. Според италианските власти, капитанът на плавателния съд е "възпрепятствал разследването" и е "подвел проверяващите" с твърденията си.

Италианските прокурори са разпоредили изземването на целия товар до приключване на разследването.

Всичко това се случи, след като италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пак каза, че не вижда как Украйна ще спечели войната срещу Русия на бойното поле, но и че всъщност Украйна вече е победила, защото е устояла на руската агресия като натиск да се разпадне и да стане подчинена на Кремъл държава.

