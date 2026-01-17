Любопитно:

17 януари 2026, 23:07 часа 424 прочитания 0 коментара
Още един кораб, действащ в услуга на Русия, е задържан - този път в Италия (ВИДЕО)

Кораб, пристигащ от най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, беше задържан от италианските власти, в италиански териториални води. Плавателният съд, плаващ под флага на Тувалу, е превозвал 33 000 тона товар, става въпрос за стомана. Но това е в нарушение на санкциите на ЕС срещу Руската федерация - вече 19 пакета, налагани заради незаконното анексиране на Крим и подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна.

Корабът беше прихванат от италианския еквивалент на Икономическа полиция веднага след влизането му в пристанището на Бриндизи. Според италианските власти, капитанът на плавателния съд е "възпрепятствал разследването" и е "подвел проверяващите" с твърденията си.

Италианските прокурори са разпоредили изземването на целия товар до приключване на разследването.

Всичко това се случи, след като италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пак каза, че не вижда как Украйна ще спечели войната срещу Русия на бойното поле, но и че всъщност Украйна вече е победила, защото е устояла на руската агресия като натиск да се разпадне и да стане подчинена на Кремъл държава.

Ивайло Ачев
