Най-важните новини за деня: 18 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 януари 2026 г.

Вътрешна политика

АКО ЙОТОВА СЕ ОТТЕГЛИ ЗАЕДНО С РАДЕВ, РАЯ НАЗАРЯН СТАВА ПРЕЗИДЕНТ

Все по-настойчиви стават сигналите за възможността държавният глава Румен Радев да слезе на политическата сцена още за тези избори, напускайки предсрочно президентския пост. Пред България обаче стои един интересен казус - ако заедно с държавния глава се оттегли и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тогава постът остава вакантен, но Конституцията има отговор за този казус.

ЛОГИКАТА "ВСЕ ЩЕ СЕ НАМЕРИ НЯКОЙ": АМИ АКО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА Е СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР?

България е изправена пред реалната възможност никой да не иска да поеме поста на служебния премиер. Експерти обаче са на мнение, че все пак човек би трябвало да се намери.

Общество

ЩЕ ОТКРАДНАТ ИЗБОРИТЕ С НИЩОЖНИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР: СВИКВА СЕ МНОГОХИЛЯДЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ САРАФОВ

Операция "Нищожен". Под този надслов се свиква нов многохиляден национален протест. Неговата цел - свалянето на главния прокурор Борислав Сарафов.

160 СДЕЛКИ НА ДЕН: РЕКОРДНА 2025 Г. НА ИМОТНИЯ ПАЗАР, ГОНИМ ВЪРХОВЕТЕ ОТ 2008 Г.

Актуализираната статистика за сделките с имоти през 2025 г. показва, че изминалата година отново е била рекордна по активност на имотния пазар. Със своите 40 629 пpexвъpляния на пазара в София, 2025 г. пocтaвя нoв 17-гoдишeн peĸopд. Абcoлютният вpъx пpeз 2008 гoдинa, точно преди световната финансова криза да удари, води само с 277 cдeлĸи.

КОГАТО СЕМЕЙСТВОТО АБДИКИРА, ОТГЛЕЖДАМЕ БЪДЕЩИ ПРЕСТЪПНИЦИ: ОТ СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ" ИСКАТ ОЦЕНКА ЗА ДИСЦИПЛИНА

Реална автономия за учителите да преподават иновативно, но и да налагат дисциплина. Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика. Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си. Възпитание в ценности и добродетели, чрез учебната програма.

Войната в Украйна

ЕС И НАТО ДЕЙСТВАТ ПО-БЕЗЦЕРЕМОННО СРЕЩУ ПУТИНОВА РУСИЯ - ПРИМЕРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Постепенно Европа и НАТО почват да дават по-солиден отпор на руската агресия – както като изражение в Украйна, така и срещу Стария континент. Такова заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор. Съответно, ISW дава и примери в тази насока.

УКРАЙНА ПЛАНИРА НАСТЪПЛЕНИЕ, СЛЕД КАТО Е НАНЕСЛА ЩЕТИ НА РУСИЯ ЗА 15 МЛРД. ДОЛАРА (ВИДЕО)

Украйна планира нови настъпателни операции, защото "победата не може да бъде постигната само чрез отбрана", заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски в интервю за lb.ua, публикувано на 18 януари. Той подчерта, че стратегическият план на Русия не се е променил и предвижда окупацията на цяла Украйна - променят се само планираните срокове, както и наличните количества оръжия и личен състав.

Протестите в Иран

ДО СЕДМИЦА ЩЕ ИМА УДАР ПО ИРАН?

В рамките на 5 дни, най-много до седмица, ще има нападение над Иран. "Те са тръгнали", коментира познавачът на Близкия изток, журналиста и преподавател Мохамед Халаф.

БОРЕЩ СЕ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ, РЕЖИМЪТ В ИРАН ЩЕ ОТКЪСНЕ ГРАЖДАНИТЕ СИ ОТ СВЕТА ЗА ПОСТОЯННО (ВИДЕО)

Иранските власти планират да превърнат достъпа до глобалния интернет в „привилегия“ - само проверени държавни служители, одобрени от режима, ще имат право да се свързват. За останалата част от населението ще остане само контролиран от държавата вътрешен интернет. Достъпът до мрежата в Иран е прекъснат от повече от десет дни на фона на масовите протести срещу властта на върховния лидер Али Хаменей.

Гренландия и митата на Тръмп

ЕС ВАДИ "БАЗУКАТА" СРЕЩУ ТРЪМП ЗАРАДИ ГРЕНЛАНДИЯ И МИТАТА - МАКРОН ИНИЦИИРА МОЩЕН ОТГОВОР

Вълна от недоволство се надига сред европейските лидери срещу американския президент Доналд Тръмп, който се закани да наложи допълнителни мита на вноса на стоки от няколко държави на Стария континент. Причината - станалата цел №1 на републиканеца през последните дни Гренландия. В нов етап от търговската война държавният глава на САЩ заяви, че тарифите ще бъдат въведени и ще останат в сила, докато не се стигне до сделка по закупуването на най-големия остров на Земята от страна на Вашингтон.

Китай и Тайван

"ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ" НА ТАЙВАНСКИТЕ ЛИДЕРИ: КИТАЙ РЕПЕТИРА ВОЙНА, ВДЪХНОВЕН ОТ ОПЕРАЦИЯТА СРЕЩУ МАДУРО (ВИДЕО)

Китайските сили наскоро са провели учение, симулиращо операция за „обезглавяване“, което явно е свързано с отстраняване на тайванското ръководство, показва видеозапис по военния канал на държавната телевизия China Central Television. Мястото, времето и имената на конкретните единици, участващи в симулацията, не са разкрити. Учението се разглежда като демонстрация на военните възможности на Китай след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили.