Украйна планира настъпление, след като е нанесла щети на Русия за 15 млрд. долара (ВИДЕО)

Украйна планира нови настъпателни операции, защото "победата не може да бъде постигната само чрез отбрана", заяви главнокомандващият на украинските въоръжени сили ген. Олександър Сирски в интервю за lb.ua, публикувано на 18 януари. Той подчерта, че стратегическият план на Русия не се е променил и предвижда окупацията на цяла Украйна - променят се само планираните срокове, както и наличните количества оръжия и личен състав.

Още: ЕС и НАТО действат по-безцеремонно срещу Путинова Русия - примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ето защо ще проведем стратегическа отбранителна операция, но разбираме, че победата не може да бъде постигната само чрез отбрана. Затова ще проведем настъпателни операции, като се борим да запазим оперативната инициатива, защото това принуждава врага да ангажира и оттегли значителни човешки ресурси, оръжия и боеприпаси, за да възпрепятства нашите активни операции", коментира Сирски.

Повратна точка във войната тази година?

На въпроса дали е възможно тази година да има повратна точка във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, командващият на ВСУ отвърна, че това би се случило при редица условия - например постигане на технологично предимство, икономическо превъзходство, подкрепа от Запада и установяване на вътрешно производство на оръжие. Според Сирски Украйна има всички основания да го направи.

Още: ГУР предупреждава: Русия се готви да удари украинските АЕЦ

„Преходът към ново ниво на технологично развитие във въоръжените сили ще ни позволи да намалим прякото участие на хора в бойни операции и да увеличим използването на машини, предимно системи с дронове. И, разбира се, по-нататъшното развитие на изкуствения интелект като основа за ефективното използване на оръжия, увеличаване на скоростта на действие, времето за реакция и разработването на подходящи решения“, добави генералът.

Снимка: Facebook, Генерален щаб на украинската армия

Украйна е поразила 719 военни цели в Русия през 2025 г. - щетите са за над 15 млрд. долара

Тактиката на дълбоки удари срещу руска територия се превърна в една от основните характеристики на войната през 2025 г. Сега Сирски разкри мащаба на загубите, нанесени на руснаците чрез преместване на бойните операции зад вражеските линии - от гледна точка на Украйна. Според публикуваните данни украинските въоръжени сили са нанесли удари по 719 военни цели в Русия през 2025 г. Общите преки щети от тези атаки се оценяват на над 15 милиарда долара, твърди Олександър Сирски.

Още: Още един кораб, действащ в услуга на Русия, е задържан - този път в Италия (ВИДЕО)

„Доколкото си спомням, приходите от петрол са били 130 милиарда долара, а руският военен бюджет през 2025 г. е бил 175 милиарда долара. По същество, ние намаляваме източника на финансиране за войната. Ето защо дълбоките удари играят решаваща роля“, каза той в интервюто.

Основната цел на украинските атаки остава руската петролна и газова промишленост. Сирски обясни тази стратегия - унищожаването на рафинерии и сондажни платформи директно подкопава способността на Кремъл да води война, защото от износа на нефт и газ идва огромна част от приходите в руската хазна.

Той отбеляза успеха на стратегическите операции, включително легендарната „Паяжина“ през юни 2025 г., и ударите по горивния комплекс, които значително намалиха производството на петрол в Руската федерация: Пияни руски шофьори за малко да провалят операция "Паяжина", Украйна се измъкнала с нелепа лъжа.

Коментирайки размяната на удари в енергийния сектор, Сирски отбеляза, че Украйна се цели във военни и промишлени обекти, докато Русия продължава да тероризира цивилни граждани. Въпреки това ответните мерки оказват влияние, твърди той – пример е неотдавнашното прекъсване на тока в региона на Белгород.

Въпреки това главнокомандващият украинската армия е реалист по отношение на въздействието на тези атаки върху руското общество: „За съжаление, това не оказва голямо влияние върху настроението на местното население по отношение на потенциала за протести. И със сигурност не вдъхва оптимизъм".

Още: Настоящето и бъдещето на руската армия: Очаквания и оценки за силата ѝ от Украйна

Снимка: Facebook, Генерален щаб на украинската армия

Сирски: Русия ще ни атакува с по 1000 дрона "Шахед" дневно

На въпрос за перспективите за прекратяване на войната през тази година Сирски заяви, че не вижда признаци Русия да се подготвя за мирни преговори. Напротив, наблюдава се забележимо увеличение на интензивността на военните действия, увеличение на броя на нападателните сили и ръст в производството на оръжие.

Според главнокомандващия украинската армия в момента Русия произвежда около 400 дрона "Шахед" от различни типове на ден и планира да увеличи производството до степен, в която ежедневно да могат да се използват до 1000 такива дрона. Олександър Сирски подчерта, че Украйна трябва да осуети тези планове и да „създаде условия“ за преговори, защото "никой няма да преговаря със слабите".

Още: Тръмп и ЕС с нови идеи за мира в Украйна, Русия не спира да лъже за Купянск след загуби 27:1 (ОБЗОР - ВИДЕО)

Главнокомандващият на ВСУ потвърди също, че Русия продължава да получава значителна помощ от своите съюзници в диктаторския лагер - Северна Корея, Иран и Китай.

„Всичко, свързано с електрониката, идва от Китай. Технологията е китайска. Доставките на боеприпаси и ракети идват от Северна Корея. И, разбира се, от Иран. Следователно икономическият потенциал на Русия остава висок. Виждаме, че темпът на производство на боеприпаси, за съжаление, не се забавя, а по-скоро се увеличава“, заяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна.

Още: Освен важен за руската армия завод, край Москва гори и подстанция. Взривове отекнаха в Сочи (ВИДЕО)