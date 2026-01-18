Световният икономически форум в Давос приема над 3000 участници

Над 3000 участници от 130 страни, между които и 60 държавни лидери ще вземат участие на започващия утре Световен икономически форум в швейцарския курорт Давос. Сред тях са президентите на САЩ Доналд Тръмп, на Украйна Володимир Зеленски и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тазгодишното издание е първата годишна среща, която няма да се ръководи от основателя на форума Клаус Шваб, който подаде оставка миналата година.

Споразумение за Украйна

Очаква се по време на форума Украйна и САЩ да подпишат икономическо споразумение, насочено към стимулиране на следвоенното възстановяване на Украйна. Според местните власти възстановяването то ще струва 800 милиарда долара за 10 години. Киев се надява с плана да се мобилизират публични и частни инвестиции в страната. Доналд Тръмп ще е придружаван от рекордно голяма американска делегация, в която влизат петима министри, отбелязват световните медии.

На Световния икономически форум, който ще продължи до петък - 23 януари, участие ще вземат и 850 изпълнителни директори и председатели на водещи световни компании. Китайската делегация ще бъде водена от вицепремиера Хъ Лифън, главният търговски представител на Пекин.

Форумът тази година ще се ръководи от временните съпредседатели Лари Финк, председател и главен изпълнителен директор на нюйоркска инвестиционна компания, и Андре Хофман, вицепрезидент на швейцарска фармацевтична компания.

