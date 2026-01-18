Средняк спъна Астън Вила насред Бирмингам и направи голяма услуга на Манчестър Сити

Средняк спъна Астън Вила насред Бирмингам и направи голяма услуга на един от фаворитите за титлата във Висшата лига – Манчестър Сити. Става въпрос за тима на Евертън, който победи „виланите“ с минималното 1:0. Единственото попадение в срещата падна в средата на второто полувреме и бе дело на Тиерно Бари. По този начин Вила остана на третото място във Висшата лига на Англия и не успя да прескочи "гражданите".
Нюкасъл се издъни срещу Уулвърхемптън
В друг мач от 22-ия кръг на Висшата лига Нюкасъл не успя да победи последния във временното класиране във Висшата лига – Уулвърхемптън. Срещата между двата тима, която се състоя на стадион „Молиню“ завърши при резултат 0:0. По този начин „свраките“ сложиха край на серията си от три поредни успеха в елита на Англия. „Вълците“ пък не познават поражението в четвърти пореден двубой.
Stalemate at Molineux.Posted by Newcastle United on Sunday, January 18, 2026
Класирането във Висшата лига
След приключването на днешните срещи лидер във Висшата лига остава тимът на Арсенал с 50 точки. Втори е Манчестър Сити с 43, колкото има и третият Астън Вила. Ливърпул е на четвърта позиция с 36 пункта в актива си. Нюкасъл е на осмо място с 33 точки, докато Евертън е 10-ти с 32. Уулвърхемптън продължава да окупира дъното в класирането с едва 8 пункта. Другите два отбора, които са в зоната на изпадащите са Уест Хем и Бърнли, които имат съответно 17 и 14 точки.
