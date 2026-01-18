Спорт:

Средняк спъна Астън Вила насред Бирмингам и направи голяма услуга на Манчестър Сити

18 януари 2026, 20:40 часа 260 прочитания 0 коментара
Средняк спъна Астън Вила насред Бирмингам и направи голяма услуга на един от фаворитите за титлата във Висшата лига – Манчестър Сити. Става въпрос за тима на Евертън, който победи „виланите“ с минималното 1:0. Единственото попадение в срещата падна в средата на второто полувреме и бе дело на Тиерно Бари. По този начин Вила остана на третото място във Висшата лига на Англия и не успя да прескочи "гражданите".

Нюкасъл се издъни срещу Уулвърхемптън

В друг мач от 22-ия кръг на Висшата лига Нюкасъл не успя да победи последния във временното класиране във Висшата лига – Уулвърхемптън. Срещата между двата тима, която се състоя на стадион „Молиню“ завърши при резултат 0:0. По този начин „свраките“ сложиха край на серията си от три поредни успеха в елита на Англия. „Вълците“ пък не познават поражението в четвърти пореден двубой.

Класирането във Висшата лига

След приключването на днешните срещи лидер във Висшата лига остава тимът на Арсенал с 50 точки. Втори е Манчестър Сити с 43, колкото има и третият Астън Вила. Ливърпул е на четвърта позиция с 36 пункта в актива си. Нюкасъл е на осмо място с 33 точки, докато Евертън е 10-ти с 32. Уулвърхемптън продължава да окупира дъното в класирането с едва 8 пункта. Другите два отбора, които са в зоната на изпадащите са Уест Хем и Бърнли, които имат съответно 17 и 14 точки.

ОЩЕ: Втори пореден мач без победа: Арсенал се издъни срещу 17-ия във Висшата лига, но дръпна пред Сити

 

Бойко Димитров
