След санкциите на САЩ: Най-важната сръбска рафинерия поднови работа

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович съобщи на 18 януари, че след почти два месеца пауза днес рафинерията в Панчево е възобновила работа. Тя е част от мрежата на сръбската петролна компания НИС, която бе санкционирана от САЩ като част от мерките срещу руския енергиен сектор. Заради наказателните мерки рафинерията беше затворена в началото на декември 2025 г., а тя осигурява около 80% от нуждите от гориво в Сърбия.

Още: Вучич: Вече знам кой ще бъде партньор на НИС

На 31 декември Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите (OFAC) позволи на НИС да продължи работа до 23 януари 2026 г. и даде разрешение за преговори за продажба на руските дялове до 24 март тази година.

„Гордея се с колегите от сръбското правителство, които с дипломатическа борба, начело със сръбския президент Александър Вучич, успяха да изпълнят обещанието да няма никакви последици за гражданите от санкциите над НИС“, написа Ханданович в социалните мрежи.

Снимка: Facebook профил на Александър Вучич

Тя отбеляза, цитирана от БТА, че близо 2000 служители в рафинерията днес са се върнали към работата си. По думите ѝ - сръбските граждани ще могат да открият отново евро дизел на бензиностанциите в страната от 27 януари.

Още: Сърбия отново получава петрол от държава, с която беше във война

Унгария, "Газпром" и НИС - развитие

Контролът над НИС е на 56 процента от руски компании – „Газпромнефт“ и „Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант „Газпром“. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите на НИС, а малките акционери – около 14 на сто.

„Газпром“ води преговори с унгарската петролна и газова компания МОЛ за продажбата на своите дялове в НИС. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви в петък, че очаква МОЛ и „Газпромнефт“ да постигнат проект на договор за покупката на руските акции в НИС в срок от един до три дни. Според него това би трябвало да позволи първо удължаване на лиценза от OFAC.

Още: Вучич начерта график за продажба на руския дял на НИС