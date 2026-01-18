Лайфстайл:

В скандален мач с отменен гол и пропусната дузпа: Сенегал е новият крал на Африка! (ВИДЕО)

18 януари 2026, 23:57 часа 313 прочитания 0 коментара
Националният отбор на Сенегал е новият крал на Арфика! „Лъвовете от Теранга“ заслужиха отличието, след като спечелиха Купата на африканските нации. Във финала на турнира момчетата на Папе Тиау се наложиха с минималното 1:0 над тима на Мароко след продължения. Двубоят бе белязан от множество скандали. Стигна се дори до ситуация, в която селекционерът на Сенегал бе готов да извади отбора си от терена, но в крайна сметка до подобен развой на срещата не се стигна.

Двубоят бе много нервен

Двубоят между Сенегал и Мароко бе изключително нервен. Двата тима създадоха по няколко много добри ситуации за гол пред вратата на съперника, но до такъв така и не се стигна. Все пак в 92-ата минута Сенегал стигна до попадение, което обаче бе отменено заради нарушение в нападение на Сек срещу Хакими.

В 97-ата минута Мароко получи право да изпълни дузпа, след като бранител на Сенегал свали Браим Диаз в наказателното поле. Решението на съдията бе доста спорно, а това вбеси футболистите на Папе Тиау, който дори искаше да извади своя отбор от терена. В крайна сметка звездата на Сенегал Садио Мане успя да успокои страстите и да накара съотборниците си да доиграят срещата.

Зад топката застана Браим Диас, който обаче подходи много небрежно, опита изпълнение тип „Паненка“, но вратарят на Сенегал не мръдна и улови удара му. Така се стигна и до продължения.

Сенегал победи с гол в продълженията

Сенегал започна по-добре в продълженията и още в 94-ата минута стигна до първи гол. Негов автор стана Пап Гей, който се разписа със страхотен удар от далечно разстояние. В средата на второто продължение Сенегал можеше да стигне до втори гол, но Ндайе не успя да се разпише на празна врата. До края на срещата повече попадения не паднаха и „Лъвовете от Теранга“ вдигнаха за втори път в своята история Купата на африканските нации.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Купа на африканските нации Мароко отбор Сенегал отбор
