ЕС и НАТО действат по-безцеремонно срещу Путинова Русия - примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

Постепенно Европа и НАТО почват да дават по-солиден отпор на руската агресия – както като изражение в Украйна, така и срещу Стария континент. Такова заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор. Съответно, ISW дава и примери в тази насока.

На първо място – как германските и италианските власти действаха срещу два кораба, за които има сериозни данни, че са част от руския сенчест флот и то не само що се отнася до петрол. В края на работната седмица Германия не позволи на танкера "Тавиан" да влезе в нейни води в Балтийско море. Той е с променено име, включен е в списъка със западни санкции. Италия действа още по-строго срещу кораба "Хайзер Рейс", който плава под знамето на Тувалу, но следите на собственика водят към Турция. Корабът беше задържан в италианското пристанище Бриндизи, след като е спирал на 13-ти и 16-ти януари в най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, което е второто по големина руско пристанище изобщо. Плавателният съд е натоварил 33 тона руска стомана и желязо, като италианските власти казват, че нарушава санкции на ЕС. В дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" определи това като нов елемент в противодействието на руската морска търговия. „Русия ще трябва да покаже зъби за правото си да извършва морска търговия във всеки случай“, добавя каналът – ОЩЕ:

На този фон, пак на 16-и януари, италиански изтребители Eurofighter Typhoon, базирани в Естония, са прехванали руски многоцелеви амфибиен самолет "Бериев" Бе-200, приближаващ се към Балтийско море. Новината съобщи Въздушното командване на НАТО, което уточни, че през 2025 година въздушните сили на Алианса са направили 500 прехващания на авиационни единици. За ISW това е пореден явен знак, че Русия се стреми да засили натиска върху Алианса с операции, които да го подкопаят отвътре.

11:30 today, 🇮🇹 Eurofighter Typhoons deployed at Ämari, 🇪🇪, were scrambled to intercept a 🇷🇺 BE-200 aircraft approaching the Baltic Sea



In 2025, over 500 scrambles have been executed across NATO airspace.

Air Policing and enhanced Vigilance Activities ensure Allied security 24/7 pic.twitter.com/SgyeaRVnNN — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) January 16, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Доста рязък спад на интензивността на сухопътните военни действия отчита украинският генщаб на дневна база. На 17 януари са станали 133 бойни сблъсъка спрямо 180 на 16 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 239 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 50 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3845 изстреляни снаряда, като това е с около 200 повече за денонощие. Руската армия е използвала 8071 FPV дрона, което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

45 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, което пак е най-горещото. И отново, украинският генщаб посочва изрично като места на боеве и Покровск, и Мирноград, като 79-та десантно-щурмова украинска бригада публикува геолокализирани видеокадри (в края на абзаца) как украинците превземат нови позиции в покрайнините на Мирноград, в случая на риболовно стопанство. Това е в района село Светло, северозападно предградие на Мирноград. Специално за участъка на фронта южно от Добропиля и северно от Покровск, украинският военен канал "Офицер" казва, че се увеличават заловените руски войници и трима от четирима изглеждат като бездомници, а не като съвременно снаряжени военни. Далеч по-на юг, в района на Гуляйполе е имало 22 блокирани руски пехотни атаки, като "Два майора" пише, че източно от града украинците натрупват бронирана техника. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка са станали 15 руски пехотни атаки. Показателно е, че в Лиманското, Купянското, Южнослобожанското направление (при Вовчанск) е имало едноцифрен брой руски пехотни атаки – 7, 6 и 8. А в Олександриевското, южно от Покровск, са били също само 6.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, признава, че украинците продължават да пробиват в северната част на Купянск и да напредват към река Оскол. Това е потвърдено и от геолокализирани видеокадри от удари с FPV дронове. Каналът говори как при Гуляйполе село Прилуки било вече под руски контрол, а с "Два майора" повтарят изявление на руското военно министерство, че и село Закитно в Славянското направление е също превзето. Само че ISW счита, че видеокадри с войници с руски знамена в селото (извадени са в обзора за деня на института), което се намира североизточно от Славянск (на двуцифрен брой километри), всъщност представляват поредна пропагандна мисия.

