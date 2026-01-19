Зеленски: Русия планира да нанесе щети на украинските атомни електроцентрали (ВИДЕО)

Украйна разполага с информация, че Русия планира да повреди украински атомни електроцентрали. За това предупреди президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. „Ако руснаците наистина бяха сериозни в искането си да прекратят войната, те щяха да се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетните атаки, не върху прекъсванията на електрозахранването и не върху опитите да повредят дори нашите атомни електроцентрали. Имаме данни за местата, където Русия е провеждала разузнаване, разузнаване за удари. Всичко ясно показва, че дипломацията определено не е приоритет за Русия“, каза украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че украинската страна е информирала Съединените щати за случващото се в Украйна, както и за постоянните атаки на Русия срещу енергийната система на Украйна. Той добави, че Москва е атакувала съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица. Той уточни, че последната атака е станала вчера и е била насочена срещу производството на газ.

"За съжаление, всяка нощ се случват нови удари. Основната цел на Русия остава непроменена: нашият енергиен сектор. Практически денонощно и само в ремонтни екипи близо 58 000 души работят по електропреносната мрежа и електропроизводствените съоръжения, както и по отоплителните мрежи. Бяха мобилизирани ресурси от „Укрзализныця“ и други държавни компании", обясни той.

"В Киев, където ситуацията е изключително трудна, бяха разположени допълнителни 50 екипа от цялата страна. Все още има сгради без отопление и за почти всяка от тях необходимите съоръжения и екипи се изпращат ръчно. Ситуацията е трудна и в Киевска област – особено в северната част на областта и в район Бориспол – както и в граничните и фронтовите райони, където ремонтите на мрежите и съоръженията се усложняват от почти постоянните обстрели и удари. Това са областите Харков, Чернигов, Суми, Днипро и Запорожие – тези области получават особено внимание. В Полтавска област и в Одеса беше свършена много работа за стабилизиране на енергийната ситуация", обясни още Зеленски.

Предупреждение от украинското разузнаване

По-рано Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщи, че Русия проучва варианти за удари по електропреносни подстанции, които поддържат украинските атомни електроцентрали. Разузнаването смята, че това е опит да се принуди Украйна да подпише неприемливи искания за капитулация, за да се сложи край на войната.

Главното разузнавателно управление отбеляза, че чрез унищожаването или деактивирането на гореспоменатите подстанции, Руската федерация се стреми да изключи енергоблоковете на атомната електроцентрала от единната енергийна система на Украйна, оставяйки украинските граждани напълно без електричество и отопление.