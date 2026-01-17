Войната в Украйна:

Русия на върха на радостта: Заклеймявате всичко руско, но кожените ни ботуши са навсякъде!

Докато Западът се опитвал да заклейми всичко руско, не можел да спре силата на... кожените ботуши. Руските "валенки" уверено навлизат на международните пазари, похвали се говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова. Марката "Сделано в России" ("Made in Russia"), разработена от Руския експортен център от 2017 г., вече се превърна в "символ на доверие и устойчиво партньорство", заяви тя, карайки Западът да завижда. Защото "това е повече от просто етикет – това е национален знак за качество, който обединява бизнеса, културата и съвременните промоционални технологии".

Захарова не уточни къде и на кого се изпращат кожените ботуши, не предостави и доказателства в подкрепа на твърденията си. Но каза, че през октомври на Международния експортен форум е било разкрито, че филцовите ботуши на "Сделано в России" са много успешни.

"Екологично и уникално"

"При цялото разнообразие от продукти, произведени под знамето „Сделано в России“ (от текстил и стоки за ежедневна употреба до съвременни високотехнологични продукти), именно кожените ботуши са тези, които винаги се разпознават в чужбина: екологични, уникални и произведени с уважение към руските традиции", написа Захарова в Telegram.

"Заедно с Руския експортен център ние уверено влизаме в 2026 г. и стартираме дигиталния флашмоб #ExportValenkiChallenge! Всички по света трябва да знаят, че "Сделано в России" означава стилно, висококачествено и наистина конкурентно", завърши публикацията си от 13 януари говорителката на външното министерство.

Димитър Радев
