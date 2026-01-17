Докато Западът се опитвал да заклейми всичко руско, не можел да спре силата на... кожените ботуши. Руските "валенки" уверено навлизат на международните пазари, похвали се говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова. Марката "Сделано в России" ("Made in Russia"), разработена от Руския експортен център от 2017 г., вече се превърна в "символ на доверие и устойчиво партньорство", заяви тя, карайки Западът да завижда. Защото "това е повече от просто етикет – това е национален знак за качество, който обединява бизнеса, културата и съвременните промоционални технологии".

Захарова не уточни къде и на кого се изпращат кожените ботуши, не предостави и доказателства в подкрепа на твърденията си. Но каза, че през октомври на Международния експортен форум е било разкрито, че филцовите ботуши на "Сделано в России" са много успешни.

Още: Много е скъп: Китай се отказа и от руския ток

"Екологично и уникално"

"При цялото разнообразие от продукти, произведени под знамето „Сделано в России“ (от текстил и стоки за ежедневна употреба до съвременни високотехнологични продукти), именно кожените ботуши са тези, които винаги се разпознават в чужбина: екологични, уникални и произведени с уважение към руските традиции", написа Захарова в Telegram.

"Заедно с Руския експортен център ние уверено влизаме в 2026 г. и стартираме дигиталния флашмоб #ExportValenkiChallenge! Всички по света трябва да знаят, че "Сделано в России" означава стилно, висококачествено и наистина конкурентно", завърши публикацията си от 13 януари говорителката на външното министерство.

Още: Гордостта на Русия: Руската Барби получи медал за принос към "специалната военна операция" (ВИДЕА)