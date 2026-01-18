ЕС поставя на пауза търговската сделка със САЩ след заплахите на Тръмп

Знаковото трансатлантическо търговско споразумение няма да бъде одобрено от законодателите на Европейския съюз, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови мита осем европейски страни в рамките на усилията си да отнеме контрола над Гренландия от Дания. Потвърждението, че Европейският парламент няма да продължи с ратифицирането на сделката, подписана от Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през юли миналата година, поставя редица въпроси за бъдещето.

ЕНП: Няма да одобрим нулеви мита върху американски стоки

В онлайн изявление Манфред Вебер - председателят на най-голямата група в ЕП, Европейската народна партия (ЕНП) - заяви, че ескалиращото напрежение между САЩ и Европа означава, че Европарламентът няма да гласува в подкрепа на пакта. Документът определя американските мита върху вноса от ЕС на 15% в замяна на това блокът да не налага такси върху американския износ.

„ЕНП подкрепя търговското споразумение между ЕС и САЩ, но предвид заплахите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, одобрението му не е възможно на този етап“, написа Вебер. „0-процентовите мита върху американските продукти трябва да бъдат отложени".

Докато други членове на управляващата коалиция на Фон дер Лайен – център-лявата S&D, центристката Renew и левите Зелени – настояваха за стратегическа пауза в прилагането на търговското споразумение през последните седмици, нейната собствена ЕНП се колебаеше.

В сряда законодателите отложиха решението дали да замразят ратифицирането на споразумението на фона на напрежението около искането на Тръмп Дания да предаде Гренландия на САЩ. На 26 януари се очакваше гласуване, което да определи позицията на Европейския парламент относно отмяната на митата върху американските промишлени стоки – една от ключовите точки в споразумението, сключено между Брюксел и Вашингтон миналото лято.

Сега се очаква депутатите от ЕС да потвърдят замразяването на споразумението по време на заседание идната сряда, пише Politico.

Има потвърждение и от Карин Карлсборо – шведска евродепутатка от ЕП, която е координатор по търговията за Renew. Тя каза в събота, че споразумението между ЕС и САЩ няма да получи достатъчна подкрепа от евродепутатите.

Заплахата на Тръмп

Вчера, 17 януари, американският президент обяви планове за налагане на 10% допълнително мито върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, считано от 1 февруари. Причината е Гренландия и искането на републиканеца САЩ да купят най-големия остров на Земята, който е полуавтономен регион. Гренландия принадлежи към Кралство Дания, но има собствени органи на самоуправление.

Тръмп заяви, че допълнителните мита, които ще покачат тарифите на общо 25% за конкретните европейски и натовски страни, ще останат в сила, докато не се сключи сделка за острова.

Срещу него се надигна огромна вълна от негативни реакции на различни евролидери: ЕС вади "базуката" срещу Тръмп заради Гренландия и митата - Макрон инициира мощен отговор.