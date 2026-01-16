От 1 януари: Двойно по-скъпа синя зона в Карлово

Драстично поскъпна синята зона в Карлово от първи януари, предава bTV. Само за ден цената на синята зона в центъра на града скача двойно – със смяната на лева с еврото. „На 31 декември 2025 година струваше един лев. На 1 януари 2026 година струва едно евро“, казва Николай Цветков, зам.-кмет на Община Карлово. Табелите за смс-плащане все още със със старата цена, макар паркоматите да приемат само евромонети.

От местната власт са категорични, че услугата е трябвало отдавна да поскъпне. 11 служители срещу минимална заплата следят Синята зона. „Тогава минималната работна заплата беше 460 евро. Сега минималната работна заплата вече 620 евро“, допълни кметът. Другата причина за поскъпване, според общината, е скъпата поддържка на софтуера, който работи с евро-монети.

