Защо дори здрав двигател харчи масло

Много шофьори смятат, че разходът на двигателно масло е признак за повреда или износен двигател. Всъщност това не е напълно вярно - дори новите двигатели консумират масло, а в повечето случаи това е нормално, категорични са автомобилни механици.

Факт е, че смазката постоянно измива движещите се части на двигателя. Малка част от него неизбежно попада в горивната камера заедно с буталата и изгаря по време на работа на двигателя. С течение на времето, когато частите се износват и просветът се увеличава, разходът на масло може да се увеличи.

Автомобилните производители обикновено посочват много високи допустими норми – до 1 литър на 1000 км за дизелови двигатели и до 0,6 литра на 1000 км за бензинови двигатели. В реалния живот, работещ модерен двигател обикновено консумира до 0.6 литра на 10 000 км.

Новите коли също могат да "поглъщат" повече масло по време на разработка на двигателя, докато частите се търкат. Затова при някои модели се налага доливане на масло след изминаване на определени километри след излизането от шоурума.