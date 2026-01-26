10 минути работа и веднага ще усетите разликата в кабината

Климатикът работи, вентилационните отвори духат, а в купето има странна, мухлясала миризма, която се засилва, особено когато вентилационният отвор е включен? Освен това, прозорците се замъгляват по-бързо и по-често от всякога? Много е възможно виновникът да е елемент, за който повечето шофьори забравят между инспекциите – филтърът в купето, който, след като изясни ресурса си, се превръща от охранител в саботьор.

Защо мръсният филтър в купето е по-вреден от липсата му

Световната здравна организация от години повтаря, че замърсяването на въздуха е най-голямата заплаха за човешкото здраве, а кабината на колата, противно на външния вид, не е безопасен "балон", който ни изолира от смог и изгорели газове – концентрацията на вредни вещества може да бъде дори по-висока вътре, отколкото навън, особено когато стоим в задръстване.

Парадоксът е, че запушеният филтър позволява на по-вредни частици да преминат, защото примесите в него блокират въздушния поток и принуждават вентилационната система да засмуква нефилтриран въздух през страничните въздуховоди и през течове. Освен това има влага, която създава идеални условия за растеж на мухъл и бактерии в замърсен филтър, ефективно влошавайки вентилацията.

Какви видове филтри за купе са налични на пазара?

Производителите в момента предлагат три основни типа филтри, които се различават не само по цена, но и най-вече по ефективността на улавянето на различни видове замърсители. Основните микрофибърни филтри могат да обработват по-едри частици като растителен прашец, спори от мухъл, дизелови сажди или прах от износване на спирачни накладки и гуми, но позволяват преминаване на по-малки частици и газове.

Филтрите със слой активен въглен също могат да абсорбират неприятни миризми и вредни газове, включително азотни оксиди и озон, което ги прави много по-добър избор за хора, които редовно обикалят града.

Третата категория се състои от филтри с допълнително антибактериално и антиалергично покритие, които не само улавят, но и неутрализират алергените и убиват микроорганизмите, отложени на повърхността на патрона, което е особено важно за страдащите от алергии и астматици.

Колко често трябва да сменяте филтъра в купето в колата си?

Повечето производители препоръчват смяна на филтъра на купето веднъж годишно или на всеки петнадесет хиляди километра, въпреки че някои удължават този интервал до две години. Въпреки това, животът на филтъра зависи до голяма степен от работните условия – тези, които карат по прашни пътища или стоят в задръствания, трябва да обмислят подмяната им много по-често, дори на всеки шест месеца.

Частици с размер по-малко от 2.5 микрона, така наречените PM2.5 прахови частици, са особено опасни, защото лесно проникват в белите дробове и оттам в кръвта, причинявайки възпаление и увеличавайки риска от сърдечно-съдови заболявания.

Подмяна на филтъра в купето стъпка по стъпка

Добрата новина е, че смяната на филтъра в купето е една от най-лесните сервизни задачи, които може да се извърши буквално от всеки без никакъв технически опит, а цялата операция отнема между пет и петнадесет минути в зависимост от модела на колата.

В повечето автомобили филтърът се намира на едно от две места – или в двигателното отделение, точно под предното стъкло от страната на пътника, или зад жабката в таблото, до който може да се достигне чрез накланяне или сваляне на жабката. Всичко, което трябва да направите, е да намерите корпуса на филтъра, да махнете капака, който обикновено се държи на няколко пластмасови закопчалки, да извадите стария патрон и да поставите нов, като не забравяйте да поддържате правилната посока на въздушен поток, която винаги е маркирана със стрелка на рамката на филтъра. Преди да монтирате нов елемент, си струва да почистите и вътрешността на кутията, като премахнете прах, листа и други отпадъци, натрупани там.