Защо воланът вибрира при висока скорост и защо е опасно?

Треперенето на волана на магистралата не е дребно неудобство, а признак за техническа повреда. Какво причинява вибрациите при висока скорост и кои компоненти на колата трябва да се проверят първо.

Вибрацията на волана при висока скорост е сигнал за технически проблем, който не бива да се пропуска. Дори и треперенето да изглежда леко, почти винаги има дефекти в шасито, спирачките или колелата зад него, които влияят както на комфорта, така и на безопасността при шофиране.

Причините за такъв проблем могат да варират, но на практика, в повечето случаи, всичко се свежда до пет основни неизправности:

Проблеми с небалансираните джанти и гумите

При скорости 80-120 км/ч на волана вече се усеща дисбаланс и колата започва леко да се клати. Причината може да са загуба на баланс, сняг и мръсотия, залепнали за диска, деформирана гума, хернии или неравномерно износване на протектора. Понякога различното налягане в гумите върху осите добавя ефект, особено ако едното колело е силно напомпано или, обратно, по-меко.

Криви или повредени спирачни дискове

Ако вибрациите са особено забележими при спиране с висока скорост, деформираните спирачни дискове почти винаги са причината. Често се водят поради прегряване или внезапно охлаждане. Водачът усеща характерно туптене в волана, а понякога и в спирачния педал, и колкото по-висока е скоростта, толкова по-осезаем е симптомът.

Неизправности в окачването и управлението

Счупени шарнири, пръти, накрайници на кормилото, износване на лагерите и луфт в кормилната рейка също водят до треперене на волана на пистата. Когато тези части се износят, се появяват вибрации, като реакциите на волана закъсняват.

Нарушение на ъглите на регулиране на колелата

След като колелото удари сериозна дупка или яма, както и след като удари бордюра, ъглите на колелата често се променят. В резултат на това колата започва да се движи настрани и при висока скорост се появяват вибрации на волана, особено при смяна на лента или на пистата. Правилното регулиране и проверка на окачването в този случай са задължителни.

Карданни валове, CV-шарнири и задвижващи механизми

При автомобили с задвижване на задните и всички колела, забележими вибрации по магистралата могат да дойдат от износен вал, особено ако балансът е бил нарушен преди това или валът е бил премахнат без да се наблюдават следите. Подобен ефект се дава от вътрешните стави на задвижващите колела. Поради износване или проникване на мръсотия през скъсан ботуш, те създават изтичане при ускорение и при висока скорост.

Важно е шофьорите да не пренебрегват вибрациите, които се появяват при висока скорост. Можете да започнете проверката с една проста: измерете налягането в гумите, визуално огледайте гумите и колелата, ако е необходимо, балансирайте и четирите колела. Ако не помогне, направете диагностика на окачването, управлението и спирачната система.