Спестяването от въздушен филтър е пагубно за двигателя

Много шофьори са сигурни, че можете да спестите пари при смяна на въздушния филтър, но малцина мислят за последствията. Експерти обясниха защо опитите за почистване или измиване на филтъра могат да доведат до сериозни проблеми с двигателя. За целта трябва да се знае какво всъщност се случва под капака и как да се избегнат ненужни разходи.

Колко често да сменя въздушния филтър и как да го правите правилно

Въпросът за смяната на въздушния филтър изглежда незначителен, но именно на такива дреболии много шофьори се опитват да спестят пари. На пръв поглед филтърът е евтина част и подмяната му не изисква много усилия. Въпреки това, ако тя бъде пропусната, това може да се превърне в сериозни проблеми както за двигателя, така и за портфейла.

В автомобилните форуми споровете не намаляват: струва ли си да се смени филтърът според предписанията на производителя или може да се направи почистване? Някои препоръчват прахосмукачка, миене или дори използване на четка за зъби за премахване на мръсотията. В интернет е лесно да се намерят много "популярни" съвети, които обещават да удължат живота на филтъра без допълнителни разходи. Но малко хора смятат, че такива методи могат да доведат до обратен ефект.

Още: Защо двигателят започва да прекъсва

Експертите са категорични, че въздушният филтър е еднократен консумативен материал. Всяка опит за измиване или почистване намалява пропускателната способност, което означава, че двигателят започва да получава по-малко кислород. Това води до влошаване на работата на двигателя, увеличаване на разхода на гориво и дори риск от сериозни повреди. Спестяването от филтъра може да доведе до скъпи ремонти, които ще бъдат многократно по-скъпи от цената на нова част.

Интересното е, че наистина има филтри за многократна употреба, които се използват както за спортни и състезателни автомобили, так и за мотоциклети. Такива филтри са предназначени за редовно миене и обработка със специално масло. Въпреки това, в масовото съзнание обикновен филтър често се бърка с състезателен филтър, което води до грешни решения по време на поддръжката.

Ръководството за всеки автомобил ясно обяснява как и кога да се смени въздушният филтър. Игнорирането на тези препоръки е пряк път към проблеми. Особено важно е да се помни, че при условия, където прах и мръсотия по пътищата са често срещани, филтърът може да се запуши много по-бързо, отколкото предвиждат регулациите. Затова експертите препоръчват да се сменя по-често от веднъж годишно, особено ако колата се управлява при трудни условия.

Много шофьори са убедени, че редовната смяна на филтъра е просто маркетингов ход на производителите на авточасти. Въпреки това, практиката показва обратното: опитите да се спести от дреболии водят до големи разходи. Липсата на знания и повърхностният подход към поддръжката на автомобила водят до разпространението на митове за "вечните" филтри.

Още: Една пропусната процедура и скоростната кутия вече е в беда

Струва си да се отбележи, че темата за спестяване от поддръжка на автомобила става все по-актуална на фона на нарастващите цени на резервни части и услуги за обслужване на автомобили. В резултат на това спестяването от въздушен филтър е илюзия, която може да се превърне в големи проблеми. Много по-разумно е да следвате препоръките на производителя и да смените консумациите навреме, отколкото да харчите големи суми за ремонт на двигателя по-късно.