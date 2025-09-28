Защо светва лампата ABS - скрита опасност, за която всички мълчат

Много собственици на автомобили са добре запознати с този момент. Изведнъж на таблото мига жълт ABS сигнал и в главата ми възниква обезпокоителен въпрос: какво се случи? В повечето случаи причината се крие в детайлите, но понякога зад нея има сериозни неизправности.

Антиблокиращата спирачна система помага да се избегне блокиране на колелата при рязко спиране. Без него колата продължава да спира, но водачът вече няма да има това ниво на контрол. На хлъзгави пътища това може да доведе до загуба на волана.

Често източникът на проблема е прост. Достатъчно е да шофирате през кал или локви и влагата се събира върху сензорите. Системата реагира незабавно, като в такива случаи сигналът може да изчезне след почистване.

Но може да бъде и по-трудно. Повреден проводник, дефектен ABS блок или дори късо съединение в системата - всичко това също предизвиква предупреждение. В сервизните центрове причината се определя за минути с помощта на специално диагностично оборудване.

Специалисти са категорични - не се надявайте, че крушката ще изгасне сама. Ако сигналът не изчезне след рестартиране на двигателя, по-добре веднага да посетите сервиз за проверка. Навременната диагностика често се ограничава до почистване на сензори или подмяна на малки части, а забавянето може да доведе до скъпи ремонти.

Затова опитните шофьори съветват да не пренебрегват такива на пръв поглед малки сигнали. Предупредителната лампа не е декорация на панела, а истинско послание за проблеми, които могат да повлияят на безопасността.