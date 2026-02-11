Току-що сменихте маслото на двигателя и то вече е тъмно? Ето защо

Ако лубрикантът вече изглежда черен малко след смяна на маслото, няма причина за притеснение, но това е явление, което се случва при съвременните двигатели. Но това не е всичко.

От жълто към черно

Когато се излива ново масло в двигателя, смазочницата изглежда прозрачна и златисто жълта. Въпреки това, след като течността достигне двигателя, дори след няколко километра употреба, маслото почти винаги придобива много тъмен оттенък, до интензивно черно.

Разбира се, това не означава, че вече трябва да се смени - всъщност е напълно нормално маслото да потъмнее бързо дори веднага след смяна, а скоростта, с която това се случва, зависи от типа двигател и неговата работа.

Дори веднага след подмяната могат да се появят тъмни ивици по новото масло, поради малкото количество стар лубрикант, който остава в двигателя и е невъзможно да се премахне напълно. В крайна сметка истинската цел на смяната на масло не е да "почисти" видимата мръсотия, а да възстанови смазващите свойства и добавки, които с времето се влошават поради непрекъснати горещо-студени цикли, разреждане с гориво и образуване на кондензация.

Всъщност, при здрав двигател маслото не почернява поради наличието на метални стружки или отпадъци, които биха били признаци на механични проблеми.

Виновни са саждите

Основната причина за тъмния цвят на маслото всъщност са саждите, т.е. остатъците от горене, които се образуват особено в съвременни двигатели с високо налягане на горене, като дизелови и бензинови с директно впръскване. При по-старите двигатели с индиректно впръскване горивото се смесваше с въздух преди да влезе в цилиндъра и имаше повече време да се изпари.

При директно впръскване горивото се пръска директно в горещата горивна камера, образувайки микрокапки, които при удар от пламъка веднага изгарят отвън, докато вътрешното ядро (бедно на кислород) "карбонизира" и се превръща в сажди. Някои от тези частици попадат в маслото, което кара той да потъмнява.

Това е още по-очевидно при дизеловите двигатели, където горенето се случва само благодарение на високо налягане и температури, без свещи. Така всяка инжекция изгаря отвън навътре, лесно оставяйки зони с богата смес и малко кислород, където се образуват сажди. Парадоксално, маслото, използвано в старите атмосферни бензинови двигатели, остава чисто дори след хиляди километри.

Други елементи

Освен саждите, има и други елементи, които потъмняват маслото, включително малки количества гориво, което просмуква в картера, кондензация и влага (особено при кратки пътувания) и отлагания, които се отделят, когато двигателят работи при високи температури.

При двигатели с няколко километра на раменете си, които не са извършвали редовна смяна на масло, в картера може да се натрупва "утайка" (плътни, черни и вискозни отлагания, подобни на утайка, които се образуват поради деградацията на смазочния материал). Всички тези елементи циркулират и помагат за потъмняване на лубриканта, докато по-големите твърди частици се задържат от масления филтър.