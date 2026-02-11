Любопитно:

Защо трябва да включвате климатика в колата през зимата?

За много хора използването на климатик през есента и зимата няма смисъл, защото не ни трябва студен въздух – напротив, искаме кабината да се затопли бързо. Защо тогава да го стартирате, докато увеличавате разхода на гориво?

За разлика от външния вид, климатикът е полезен за бързо премахване на влагата от прозорците. Това не е трудно през есента и зимата, особено когато стоим в трафик и не ни се вдишват изгорелите газове – затварянето на веригата често води до замъгляване на прозорците.

Но дори и да не ни трябва за нищо в момента, трябва да включваме климатика поне няколко пъти месечно, за десетина минути. Това е така, защото маслото циркулира в системата заедно с охладителната течност, която смазва системата и има консерванти и уплътняващи свойства. Ако не го осигурим, климатикът може да не ни се подчини през пролетта. Поради липса на смазване, компресорът може да бъде повреден.

Може ли да настинете, ако използвате климатик през зимата?

Както споменахме, климатикът може да е полезен през зимата за изсушаване на въздуха в колата, но не бива да прекалявате. Престоят в постоянно климатизирана автомобилна кабина за твърде дълго време може да доведе до суха кожа и лигавици, а следователно и до увреждане на горните дихателни пътища. Климатизацията може да допринесе за развитието на настинки и появата на симптоми като възпалено гърло, стонове, сърдене и запушвания в гърлото.

Хората, които остават в климатизирана автомобилна кабина с часове, често имат проблеми с очите. Сухият въздух изсушава конюнктивата, което може да доведе до синдром на сухото око – прекомерен сърбеж, смъдене и парене. Затова нека използваме климатика разумно, както през зимата, така и през лятото, но да не забравяме, че както при всеки елемент от колата, дългосрочното неизползване е просто вредно.

