Църковен празник на 4 май: Направете това утре, привлича щастие и късмет

Утре, 4 май, е празникът на Света мъченица Пелагия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 4 май: Житие на Света Пелагия

Св. Пелагия е родена в аристократично семейство, била красива и е имала всички възможности да живее охолен и безгрижен живот. Но сърцето ѝ копнеело за нещо повече.

Пелагия приема християнството, което се превръща в истинско изпитание за живота ѝ. Това решение я прави мишена за езическите власти, тъй като по това време християнството все още не е признато официално от държавата и всеки, който отхвърля езическите богове, е бил подлаган на тежки мъчения.

Заради красотата си Пелагия била изключително желана от езичниците и това било още една причина те я заставят да се откаже от вярата си. Но Пелагия останала непоколебима. Тя отказала да се покланя на езически богове и да се подчини на изискванията на римските власти, които се стремили да сломат духа ѝ. Тези непоколебими убеждения се превърнали в голямо наследство за следващите поколения християни.

Заради отказа си да се отрече от вярата си, тя била измъчвана и след като била изпитана за издръжливост и сила на духа, била екзекутирана.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 4 май

Ако кукувицата пее, това обещава хубаво време. Ако черешата вече е цъфнала, лятото ще бъде горещо и сухо. Ако денят е облачен, ще започнат продължителни дъждове.

Какво не бива да правите утре? На църковния празник на 4 май трябва да се избягват кавги и конфликти. Църквата категорично осъжда мързела, алчността, завистта и отмъстителността. Според народните вярвания днес не бива да се отказва помощ или милостиня на нуждаещите се.

Какво можете да направите утре? Света Пелагия е покровителка на онези, които са преживели несправедливост. На този ден е наложително да подкрепяме онеправданите, да помагаме на нуждаещите се и да се грижим за гладни и бездомни животни. Вярва се, че това привлича щастие и късмет в живота.

