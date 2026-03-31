Църковен празник на 1 април: Какво не бива да правите - носи негативна енергия

Утре, 1 април, е денят на паметта на преподобна Мария Египетска в православния календар. Този църковен празник се свързва с определена забрана - нейното неспазване е причина за натрупване на негативна енергия в живота. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 1 април

Преподобна Мария Египетска е една от най-известните светици в християнската традиция, символ на дълбоко покаяние, духовно преображение и строг аскетизъм. Нейният живот е ярък пример за това как човек, дори след дълъг живот в грях, може да намери пътя към Бога чрез искрено покаяние и духовно уединение.

Мария вероятно е родена в Египет през IV век. В младостта си тя е живяла разпуснат живот, отдавайки се на земни удоволствия и подвеждайки много хора към грях. Дълго време тя е следвала суетните желания на света, без да мисли за вечната съдба на душата си. Сърцето ѝ е останало празно и жадно, докато Божията благодат не е променила живота ѝ завинаги.

Повратният момент в живота на Мария е пътуване до Йерусалим, където тя се опитва да влезе в църквата „Гроб Господен“. Когато светицата се опитва да премине през портите на храма, невидима сила я спира: тя не може да стъпи на свята земя. Това подтиква Мария дълбоко да размисли върху живота си и да осъзнае тежестта на греховете си. В този момент тя искрено се разкайва и обещава да посвети остатъка от живота си на служене на Бога.

Мария отишла в Йорданската пустиня, където живяла около 47 години в строг аскетизъм. Тя се хранела с хляб и вода, непрестанно се молила и се борила с плътските изкушения. В пустинята единственият ѝ спътник бил свети Зосима, монах, който ѝ донесъл свето Причастие и видял духовните ѝ подвизи.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 април

Ако на 1 април е топло и слънчево, лятото ще бъде горещо и сухо. Студен, ветровит ден обещава късна пролет и продължителна прохлада. Дъждът или снегът на 1 април са знак, че лятото ще бъде дъждовно и плодородно.

Какво не може да правите утре? В деня на паметта на преподобна Мария Египетска, според древните вярвания, не бива да се преяжда - излишната храна може да донесе негативна енергия. Не се препоръчва и убиването на паяци, които пълзят близо до входа на къщата, защото те се смятат за пазители на домашния уют и защитават дома от беди.

Какво може да правите утре? Мария Египетска се смята за покровителка на покаелите се. На този ден православните християни се обръщат към светицата с молитва, молейки за сила за борба с греховете си, прошка и благословия за чистота, вярност и духовна дисциплина. Според народните традиции, на този ден е полезно старателно да се измие входната врата и да се окачи подкова на нея. Смята се, че това не само пречиства къщата от негативизъм, но и я предпазва от зли духове и лоши чувства.

