Църковен празник на 27 март: Забраната, която всеки трябва да спазва на този ден

Утре, 27 март, е празникът на света мъченица Матрона в православния календар. На този ден трябва да се спазва една много важна забрана. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 27 март

Света Матрона е родена през трети век в град Филаделфия, в днешна Турция. От детството си е била дълбоко религиозна и отдадена на Христос.

По време на управлението на император Деций, който жестоко преследвал християните, Матрона била арестувана заради вярата си. Тя не се подчинила и отказала да се отрече от Христос, дори когато била подложена на най-ужасни мъчения. Непоколебимо понасяйки всички мъки, Матрона останала вярна на вярата си до самия край. Нейното мъченичество се превърнало в дълбоко свидетелство за нейната непоколебима преданост към Бога.

След смъртта си Матрона е канонизирана за светица и оттогава паметта и героичните ѝ дела се почита. Вярващите я смятат за своя покровителка и я молят за помощ, особено в трудни житейски ситуации.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 27 март

Мъглата на 27 март означава дъждовно лято. Ако на 27 март вали сняг, пролетта ще бъде дълга, с чести дъждове. Ако духа вятър от юг на 27 март, това обещава топло и сухо време.

Какво не бива да правите утре? Трябва да поддържате вътрешен мир, да избягвате всякакво напрежение или тревоги и да предпазвате душата си от негативни мисли и тревоги. В противен случай, според народните поличби, в живота ви ще влязат тревожност и проблеми.

Какво можете да правите утре? Това е денят, в който православните християни се обръщат с молитви към светата мъченица Матрона, търсейки сила и подкрепа в трудни моменти. Нейният пример ни учи да не се страхуваме от трудностите и да останем верни на убежденията си въпреки изпитанията.

Великденските пости продължават - на този празник се спазват всички ограничения, свързани с тях. Църквата припомня, че целта на поста не е само в ограничението на опредлени в храни, а преди всичко в пречистване на тялото и душата преди светлия християнски празник Великден.

