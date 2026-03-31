"Кърлежите се събудиха": Експерт предупреди за скритите капани на Лаймската болест

31 март 2026, 20:00 часа
Снимка: iStock
Кърлежите се събудиха. Започва активният сезон на лаймската болест. Това заяви началникът на Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Софиямед” проф. Георги Попов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му, въпреки че кърлежите не спят през зимата, а изпадат в състояние на анабиоза, с настъпването на пролетта тяхната активност рязко се увеличава. „През пролетта и през първите месеци на лятото стават по-активни и имат нужда от храна. И за това хапят предимно животните и в частност и човека”, обясни специалистът.

Проф. Попов подчерта, че лаймската болест е част от групата на социално значимите заболявания, въпреки че често остава на заден план заради други глобални теми. „Инфекциозните заболявания ги има и отпреди да има войните. Те са вечни. Аз не знам инфекциозно заболяване да не е социално значимо”, посочи той.

Още: София започва по-рано пръскането срещу кърлежи и комари

Според него кърлежопреносимите заболявания имат ясно изразена географска специфика. Той отбелязва, че в Централна Европа – Австрия, Швейцария и Германия, е широко разпространен кърлежовият енцефалит, който засяга централната нервна система и може да бъде фатален. За разлика от това, на Балканите по-често се срещат заболявания като Ку-треска и Конго-Кримска хеморагична треска.

Най-разпространен в Европа остава обикновеният горски кърлеж, който е активен основно от март до април. „През март се изтегля сезонът, април ще бъде силен, но най-вече май и юни ще бъдат най-рискови”, предупреди специалистът. Той съобщи и за първи регистриран случай на лаймска болест тази година – още на 8 март. Проф.Попов обърна особено внимание на т.нар. ендемични райони, където рискът от заразяване е значително по-висок. „За мен най-заразеното място в България е Централният Балкан – Троян, Априлци, Севлиево, Велико Търново”, каза той.

Още: Бум на бълхи и кърлежи чака софиянци заради кризата с боклука

Инфекционистът поясни, че рискът не се ограничава само до планинските райони. По думите му в столицата също има опасни зони. „Едно от най-заразените места е Ловен парк. Южният парк, гробищата също влизат в това число. Дори в центъра на София има случаи на ухапвания”, предупреди проф. Попов. Той обясни, че кърлежите могат да се прикрепят към човек почти навсякъде – от треви, храсти, дървета, а дори и чрез птици. „Те се държат с четири крака, а с другите два са в готовност да се закачат за преминаващ гостоприемник”, уточни специалистът.

Още: Растения, които отблъскват кърлежите от градината

Елин Димитров Отговорен редактор
Кърлежи Опасност лаймска болест
