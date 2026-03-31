Китай с план за мир в Иран. Тръм: Като се махнем, Ормузкият проток ще се отвори

Китай и Пакистан излязоха със съвместно предложение в 5 точки как да бъде постигнат дълготраен мир в Иран. Предложението беше публикувано от външните министерства на двете държави, включително в официалните им профили в социалните мрежи. Планът е изкован на среща между външните министри на Китай и Пакистан.
Какво представлява планът?
- Първо, незабавно спиране на огъня и оказване на хуманитарна помощ във всички пострадали от бомбардировки и военни действия зони.
- Второ, старт на преговори за мир и то незабавно. Суверенитетът на Иран и на държавите от Персийския залив са неприкосновени. Само с дипломация ще се търси решение.
- Трето, осигурняване на неприкосновеност на цивилни цели. Китай и Пакистан отправят общ призив да няма никакви военни операции срещу такива цели.
- Четвърто, осигуряване на безопасни транспортни маршрути, специално на Ормузкия проток и отварянето му изцяло за търговско и гражданско корабоплаване.
- Пето, на първо място да е Хартата на ООН, когато се решават въпроси от международно значение.
China and Pakistan proposed a joint five-point plan calling for an immediate ceasefire in the US–Israel conflict with Iran, the start of diplomatic talks, and stronger protection for civilians and infrastructure. pic.twitter.com/oyPX0IG8AS— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
Още: Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран. Ирански удар и заплахи от Тръмп срещу най-ценното в Близкия изток - водата (ВИДЕО)
САЩ карат както си знаят
По-рано днес, американският военен министър Пийт Хегсет обяви, че следващите няколко дни ще са решаващи. "Иран го знае и почти не може да направи нищо във военно отношение", каза той. И още – всеки американски войник в Близкия изток искал по-големи и повече бомби, това му казали войниците на Хегсет:
Hegseth:— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
The coming days will be decisive. Iran knows that.
There is almost nothing they can do militarily about it. pic.twitter.com/iwTfgAE1jv
Hegseth says U.S. personnel on the ground want "more bombs, bigger bombs, and more targets" to "finish the job." pic.twitter.com/nl7MIRUagY— Clash Report (@clashreport) March 31, 2026
Пред любимия си вестник The New York Post американският президент Доналд Тръмп каза, че не вярва войната да продължи още дълго – защото САЩ тотално унищожавали Иран. А за Ормузкия проток, милиардерът просто казва – като се махнем, ще бъде отворен. Искам просто Иран да няма ядрено оръжие, фокусиран съм върху това.
Турският информационен проект Clash Report изчисли, че от началото на войната фондовите борси в Дубай и Абу Даби са понесли загуби от около 120 млрд. долара. От 28 февруари бенчмарк индексът на Дубай се е свлякъл с около 16%, докато този на Абу Даби е спаднал с 9%. В пазарно изражение финансовият пазар в Дубай е загубил приблизително 45 милиарда долара, докато по-голямата фондова борса в Абу Даби е загубила около 75 милиарда долара.
Още: Папата почти анатемоса Тръмп за войната в Иран
Резултатът поставя пазарите на ОАЕ сред най-силно засегнатите в световен мащаб, надвишавайки загубите в Катар (4%) и Бахрейн (7%), докато Саудитска Арабия и Оман отчетоха печалби. S&P 500 е паднал с около 7% за същия период.