Лайфстайл:

Китай с план за мир в Иран. Тръм: Като се махнем, Ормузкият проток ще се отвори

31 март 2026, 19:42 часа 706 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Китай с план за мир в Иран. Тръм: Като се махнем, Ормузкият проток ще се отвори

Китай и Пакистан излязоха със съвместно предложение в 5 точки как да бъде постигнат дълготраен мир в Иран. Предложението беше публикувано от външните министерства на двете държави, включително в официалните им профили в социалните мрежи. Планът е изкован на среща между външните министри на Китай и Пакистан.

Какво представлява планът?

  1. Първо, незабавно спиране на огъня и оказване на хуманитарна помощ във всички пострадали от бомбардировки и военни действия зони.
  2. Второ, старт на преговори за мир и то незабавно. Суверенитетът на Иран и на държавите от Персийския залив са неприкосновени. Само с дипломация ще се търси решение.
  3. Трето, осигурняване на неприкосновеност на цивилни цели. Китай и Пакистан отправят общ призив да няма никакви военни операции срещу такива цели.
  4. Четвърто, осигуряване на безопасни транспортни маршрути, специално на Ормузкия проток и отварянето му изцяло за търговско и гражданско корабоплаване.
  5. Пето, на първо място да е Хартата на ООН, когато се решават въпроси от международно значение.

Още: Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран. Ирански удар и заплахи от Тръмп срещу най-ценното в Близкия изток - водата (ВИДЕО)

САЩ карат както си знаят

По-рано днес, американският военен министър Пийт Хегсет обяви, че следващите няколко дни ще са решаващи. "Иран го знае и почти не може да направи нищо във военно отношение", каза той. И още – всеки американски войник в Близкия изток искал по-големи и повече бомби, това му казали войниците на Хегсет:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пред любимия си вестник The New York Post американският президент Доналд Тръмп каза, че не вярва войната да продължи още дълго – защото САЩ тотално унищожавали Иран. А за Ормузкия проток, милиардерът просто казва – като се махнем, ще бъде отворен. Искам просто Иран да няма ядрено оръжие, фокусиран съм върху това.

Турският информационен проект Clash Report изчисли, че от началото на войната фондовите борси в Дубай и Абу Даби са понесли загуби от около 120 млрд. долара. От 28 февруари бенчмарк индексът на Дубай се е свлякъл с около 16%, докато този на Абу Даби е спаднал с 9%. В пазарно изражение финансовият пазар в Дубай е загубил приблизително 45 милиарда долара, докато по-голямата фондова борса в Абу Даби е загубила около 75 милиарда долара.

Още: Папата почти анатемоса Тръмп за войната в Иран

Резултатът поставя пазарите на ОАЕ сред най-силно засегнатите в световен мащаб, надвишавайки загубите в Катар (4%) и Бахрейн (7%), докато Саудитска Арабия и Оман отчетоха печалби. S&P 500 е паднал с около 7% за същия период.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп ОАЕ Пакистан Китай Ормузкия пролив фондови борси Пийт Хегсет Ормузки проток мирен план война Иран Харта ООН мир Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес