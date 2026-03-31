Влак от Украйна до България още това лято: Тристранният формат в действие

31 март 2026, 20:14 часа
Украйна и България започнаха работа по възстановяването на пътническите железопътни връзки. Това обяви вицепремиерът по възстановяването на Украйна - министър на общностното и териториалното развитие Олексий Кулеба след срещата с българския си колега Корман Исмаилов. Директната железопътна връзка между България и Украйна бе прекъсната заради войната и необходимостта от съгласуване на графиците с румънската страна.

Проектът включва създаването на маршрут, който ще преминава през територията на Румъния. Целта е тестовото движение на влака да стане още това лято.

Основната задача в момента е разработването на благоприятна ценова оферта за пътниците, заяви още Олексий Кулеба. Той подчерта, че е важно да се използва механизма PSO (Public Service Obligation), който ще осигури конкурентни цени на билетите в сравнение с други видове транспорт.

Освен железопътния транспорт, министрите на вчерашната си среща са обсъдили и други въпроси от транспортното сътрудничество, включително развитието на Дунавския клъстер и засилване на ролята на речните пристанища в логистиката; модернизация на контролно-пропускателните пунктове; транспортните коридори, свързващи Украйна с Южна Европа.

