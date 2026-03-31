Цветница 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Цветница слага началото на Великденския цикъл и винаги се свързва с настъпването на пролетта. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и кога се пада той през 2026 година.

На Цветница празнуват всички с имена на цветя - Иглика, Божура, Роза, Ралица, Маргарита, Цветелина, Невена и много други.

Кога е Цветница през 2026 година?

Тъй като Великден има плаваща дата, Цветница (Вход Господен в Йерусалим) се пада на различна дата всяка година. Цветница винаги се празнува в неделята, предхождаща седмицата преди Великден.

Християните от западния обред (католици, протестанти) ще празнуват на 29 март. Християни от източния обред (православни, гръкокатолици) тази година ще празнуват Цветница на 5 април.

История на празника: Защо Цветница е специална

Според църковния календар този празник е известен като Вход Господен в Йерусалим. Според Евангелието, именно на този ден Исус влязъл в града на магаре след чудото с възкресението на Лазар. Хората го посрещнали, като постилали пътя с дрехи и палмови клонки в знак на уважение и почит.

Палмите не растат по нашите географски ширини, така че символ на празника е върбата - едно от първите растения, които се събуждат през пролетта, символизирайки прераждането на живота.

Народни и църковни традиции, обичаи и забрани на Цветница

Цветница е празник, съпроводен от много ярки традиции, дошли до нас от древни времена. Някои от тях имат предхристиянски корени.

С благословението на върбата се свързва основния обичай на празника. Върбовите клонки се носят в храма за сутрешната служба. Осветената върба се счита за амулет - тя предпазва къщата от болести, пожари и беди през цялата година.

Удрянето с върба е най-известният обичай - след църква хората леко се удрят с осветени клонки, казвайки: „Аз не удрям - върбата удря, след седмица - Великден!“ Това е символ на пожелание за здраве и жизнена енергия.

Поставянето на венец от върбови клонки на главата също е основна традиция, свързана с празника. Клонките не се изхвърлят - поставят се зад икони или във ваза без вода. Те се превръщат в домашен амулет за цялата година.

Тъй като Цветница се пада по време на Великия пост, празникът позволява леко облекчаване на ограниченията, свързани с поста - на православните християни е позволено да ядат риба и да консумират малко количество вино, тъй като Входът Господен в Йерусалим е един от дванадесетте големи празника в църковния календар.

Във фолклорните обичаи Цветница се свързва с кумиченето. На този ден момите лазарки се събират до реката и пускат по течението венче от върбови клонки. Според поверието, тази, чиито венец излезе най-напред, ще се омъжи първа.

На Цветница е забранена домакинска работа - пране, метене, миене, както и работата в градината. Шиенето и плетенето също са забранени - вярва се, че ако се шие, се „зашиват“ очите на плодородието, а плетенето ще доведе до оплитането в беди.

Друго поверие гласи, че на този ден не трябва да се мие косата, за да не се "измие" здравето.

