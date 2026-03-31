Къде изтичат милиардите за пътища? Богдан Милчев с отговорите (ВИДEО)

Аз предложих заданията за ремонт и поддръжка на пътища да станат публични. Нито един министър няма смелостта да го направи. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) се управлява от строителните фирми, които усвояват милиардите. Кадрите на АПИ мигрират - ту в АПИ, ту в строителните фирми, когато стане напечено.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, коментирайки договорите за ремонт и поддържка на пътищата в страната.

По думите му няма знаечие кой управлява, важното е котката дали иска да лови мишки, или не. Политиците нека се бият на политическия терен, ние ще ги разпознаем тогава, когато искат да реализират тежките реформи в пътната система, която ние предлагаме, заяви Милчев.

Според него трябва да има Държавна агенция по пътна безопасност, която вече се е създала, но не може да изпълни своите задачи. Парите за тази агенция обаче според Милчев са в АПИ. "АПИ се нуждае от разформироване, тъй като цялата структура, хората които работят, това са абсолютно зависими от строителните фирми", смята Милчев.

