Лазаровден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

Лазаровден се пада на различна дата всяка година, тъй като е свързан с честването на Великден. Винаги е съботата от шестата седмица на Великия пост, непосредствено преди Цветница, затова се нарича Лазарова събота.

Лазаровден 2026

През 2026 г. този празник се пада на 4 април. На този ден вярващите си спомнят чудото на възкресението на праведния Лазар, когото Исус Христос върна към живот на четвъртия ден след смъртта му. В Лазарова събота е важно да посетите храма, да се настроите на духовно пречистване, да се помолите за здравето на близките си и да благословите върбови клонки.

Историята на този ден започва във Витания. Именно тук е живял Лазар, който е бил близък приятел на Исус Христос. Когато Спасителят научава за смъртта му, на четвъртия ден отива до гробницата, където възкресява човека пред няколко свидетели. Това чудо става последният важен знак, преди Божият Син да влезе в Йерусалим и да започне Своите Страсти.

Какви традиции задължително се спазват на Лазаровден?

За вярващите възкресението на Лазар е много важно събитие, показващо, че нищо не е невъзможно за Господа, а смъртта е само временен сън пред вечността. На този ден правилата на Великия пост обикновено се облекчават, а богослуженията са изпълнени с радост и светлина. Свещениците украсяват църквите със зеленина и носят ярки одежди. Енориашите трябва да донесат върбови клонки, за да ги осветят преди Цветница.

Народни традиции, обичаи и забрани на Лазарова събота

Строгият пост е леко облекчен на този ден, тъй като Църквата позволява добавянето на рибен хайвер към диетата като символ на възкресението и новия живот. Домакините често приготвяли малки питки във формата на човек. На трапезата винаги се сервирали зеленчукови салати, каши и ястия с боб с олио.

За да изпитат духовната дълбочина на празника, вярващите посещават сутрешната литургия, изповед и причастие, по време на които благославят върбови клонки. Не е обичайно да се организират шумни забавления, празненства или тържества на този ден.

Също така, вярващите избягват тежък физически труд, не проклинат и не се карат, не правят сватби и не нараняват живи същества. Основното на този ден е вътрешната тишина, слушането на Божия глас и духовното пречистване. Денят дава енергия за завършване на Великия пост и подготовка за Великден, помага за укрепване на вярата и изпълва сърцето с мир.

Основният обичай, свързан с празника, е лазаруването. В него участват само неомъжени девойки. Въпреки че според църквата е забранена консумацията на яйца, те са един от основните дарове за лазарките, които обикалят домовете. Лазарките пеят пролетни песни за благополучие и берекет. Според народните вярвания една девойка не може да се омъжи, ако преди това не е лазарувала поне веднъж.

Известният обреден танц на лазарките, носещ името „броеник“, се изпълнява с развяване на бели кърпи. По традиция точно на Лазаровден момците трябва да поискат ръката на любимата си. Друг обичай е пускането от лазаркитъе на цветните им венци в реката с надеждата всеки момък да хване венеца на своята избраница.

Прочетете също: 5 забрани за Лазаровден: Ето какво НЕ трябва да правите на празника