България с пълна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна

Министърът на външните работи на Република България Надежда Нейнски взе участие в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство. В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир. Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.

В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася, включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО, за подкрепа на страната.

Надежда Нейнски в Украйна

По-рано днес министърът на външните работи Надежда Нейнски взе участие във възпоменателната церемония в Буча, Украйна, в памет на над 500 цивилни украински граждани, убити през март 2022 г. от руските войници в града. Събитието се проведе в рамките на програмата на домакинствания от украинска страна неформален съвет на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз.

България изрази солидарност с Украйна и съпричастност към близките на пострадалите и убитите от силите на агресора. Войната причини огромни човешки страдания, широко разпространени разрушения, геополитическа нестабилност и подкопа глобалната сигурност. „В Буча виждаме какво Путин оставя след себе си: убийства, руини и зверства“, заяви по време на събитието министър Нейнски.