Прекрасно! Мони Николов е на 1/2-финал в Русия: ще подчини ли за трети път шампиона?

Сребърният медалист от Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. с България Симеон Николов продължава представянето си на най-високо ниво. С неговия Локомотив Новосибирск той се класира на полуфиналните плейофи в Суперлигата на Русия. Възпитаниците на Пламен Константинов играха срещу Белогорие Белгород, като направиха обрат от 0:1 до 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) в третия мач от 1/4-финалната фаза между двата тима.

Мони Николов записа 7 точки

С тази победа Локомотив Новосибирск и Симеон Николов спечелиха плейофната серия с 2:1 победи и продължават напред към 1/2-финалите. Симеон Николов завърши със 7 точки (1 блок, 1 ас и 62% ефективност в атака). Той получи оценка от 6.9 за играта си. Във фазата на най-добрите 4 отбора, „железничарите“ ще се изправят срещу настоящия шампион и първенец от редовния сезон в Русия Зенит Казан. От своя страна, той отстрани Нова Новокуйбишевск на 1/4-финала с резултат от 2:0 победи.

Локомотив Новосибирск ще срещне Зенит Казан на 1/2-финала

Разликата между 1/2-финалите и 1/4-финалите е, че вече ще се играе докато някой от отборите не постигне 3 победи от максимум 5 мача. Първата среща между двата отбора ще се играе на 3 април, петък, в Казан. И в двете срещи от редовния сезон между двата отбора, възпитаниците на Пламен Николов взеха победата. На 22 ноември 2025 г. те надвиха Зенит с 3:1 в Казан. А домакинството си спечелиха с 3:2.

