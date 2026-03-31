Учени откриха как кафето "пренаписва" мозъка при липса на сън: Буквално спасява невронните връзки

Кафето пренастройва мозъка след тежко лишаване от сън. В ново проучване на сингапурски учени данните показват как кофеинът възстановява веригите на паметта в хипокампуса, областта, която ни помага да запомняме, да се ориентираме и да разпознаваме познати хора.

Сутрешната чаша кафе не просто ви дава силен старт на деня, но и може да предпази мозъка ви от ефектите на лишаването от сън, които изтриват паметта, показва изследването.

Отдавна е известно, че лошият сън може да доведе до множество негативни последици за здравето, включително нарушаване на консолидацията на паметта – процеса на укрепване на новите спомени – но връзката между съня и социалната памет досега не е била подробно проучвана. Социалната памет е споделен спомен за миналото, който свързва хората и им помага да разберат кои са като общност.

Липсата на сън не само ви прави уморени, но и нарушава важни вериги на паметта. Проучването, за което пише medicine.nus.edu.sg, установява, че кофеинът може да обърне тези нарушения както на молекулярно, така и на поведенческо ниво. А това означава, че ползите от кофеина се простират отвъд това просто да ни позволи да останем будни, казва Лик-Вей Уонг, професор по физиология в Националния университет на Сингапур (NUS).

В проучването си изследователите от NUS са се фокусирали специално върху областта CA2 на хипокампуса на мозъка, която е важна за социалната памет. По време на изследването лабораторните мишки, които умишлено са били държани будни, както се е и очаквало, са показали много лоши резлутати при разпознаването на други мишки, с които са се срещали преди това. В групата мишки обаче, на които са давани постоянни дози кофеин в продължение на седмица преди лишаването от сън, не е имало същото лошо представяне по отношение на социалната памет.

Резултатите са показали, че приемът на кофеин преди лишаване от сън води до възстановяване в областта CA2, което я връща до нормални нива. Ефектите на кофеина селективно възстановяват нарушената мозъчна верига, вместо глобално да увеличават невронната активност.

Важно е да се има предвид, че макар мишките и хората да имат доста общо в биологично отношение, тези открития трябва да бъдат потвърдени и в проучване върху хора.

Самите автори на изследването обаче подчертават, че сънят остава основата за нормалната памет и мозъчната функция.

