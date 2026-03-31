Фатална грешка или нов заподозрян? Експертиза разклати обвинението за екзекуцията на Чарли Кърк

Сериозни съмнения възникнаха относно ключовото доказателство в делото за убийството на Чарли Кърк. Според адвокатите на обвинения в престъплението Тайлър Робинсън, предварителен доклад от балистичната експертиза не потвърждава, че куршумът, открит по време на аутопсията, е свързан с пушката, приписвана на заподозрения. Защитата иска допълнително време за преглед на материалите. В същото време прокурорите все още разполагат с други доказателства, включително съобщения, свидетелски показания от роднини и ДНК.

Още: Тръмп връчи посмъртно най-високото отличие за цивилни в САЩ на Чарли Кърк

Според скорошни съдебни документи, тестовете, проведени от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и взривни вещества, не са могли категорично да свържат фрагмента от куршум, открит по време на аутопсията, с пушката, намерена близо до местопрестъплението. Констатациите остават секретни, но препратките в публични документи показват, че резултатите са били неубедителни. Това не потвърждава, че куршумът е от различно оръжие. Вместо това, предполага, че разследващите не са могли да стигнат до категорично заключение, което може да се даде, когато фрагментите от куршуми са твърде повредени или непълни за надеждно сравнение, както е цитирано в репортаж на The Express.

Убийството на Кърк

Кърк, основател на "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA), бе застрелян на 10 септември, докато говореше на публична проява в университета "Юта Вали" в американския щат Юта - убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.

Още: Върви ли САЩ към гражданска война?

Убийството на Кърк се превърна в мобилизиращ фактор за президента републиканец, който го използва, за да мотивира поддръжниците си и да настоява за радикални мерки от страна на държавата срещу това, което той нарича "радикален ляв екстремизъм".

Още: С нов адвокатски екип: Обвиненият за убийството на Чарли Кърк застана пред съда

Същевременно Тръмп омаловажава насилието от страна на десните групировки, като настоява, че политическото насилие е предимно проблем, коренящ се в редиците на левицата. Експертите обаче твърдят, че политическото насилие е двупартийно, като исторически погледнато повечето атаки досега са били вдъхновени от дясната идеология. Американските власти засега не са открили доказателства, че заподозреният за стрелбата по Кърк е действал в съучастие с някоя групировка.

Още: С нов адвокатски екип: Обвиненият за убийството на Чарли Кърк застана пред съда

На церемонията присъстваха редица висши законодатели от Републиканската пария, медийни знаменитости и съюзници на Тръмп, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и американските сенатори Тед Круз, Майк Лий и Рик Скот, както и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.