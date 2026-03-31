Пълна разруха в Русия: Най-големият завод за каучук след грандиозен взрив (ВИДЕО)

31 март 2026, 20:00 часа 572 прочитания 0 коментара
Пълна разруха в Русия: Най-големият завод за каучук след грандиозен взрив (ВИДЕО)

Заводът "Нижнекамскнефтехим" на най-голямата нефтохимична руска компания "Сибур" е буквално разбит на парчета. Това показват нови видеокадри, заснети във взривения завод. Засега руската версия и то публикувана в канала в Телеграм на самото предприятие какво се случи е следната - повреда в оборудването, експлодирал е влагоабсорбатор в една от помпените станции. Последвалият пожар е обхванал повече от 2000 квадратни метра, загинали са трима души, ранени са 72.

Според кмета на Нижнекамск Радмир Беляев, пожарът е локализиран. Прокуратурата на Татарстан е започнала проверка за нарушение на правилата за промишлена безопасност - ОЩЕ: Взрив и пожар в нефтохимически завод в Русия, има жертви и десетки ранени (ВИДЕО)*

Заводът е сред най-големите нефтохимически комплекси в Източна Европа и Русия, като той е най-големият производител на синтетичен каучук в света. "Нижнекамскнефтехим" е основан през 1967 г. и в него работят над 17 000 души.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
