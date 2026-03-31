Вярващ съм, мразя показност, денят ми започва в пет: Проф. Костадин Ангелов откровено в Студио Actualno (ВИДЕО)

Спомням си, която бях студент в трети курс, имах кръжок по хирургия. Тогава за първи път хванах скалпел. Това бяха първите ми стъпки в хирургията. Когато обучаваш студенти и специализанти, ръцете трябва да са спокойни.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" проф. Костадин Ангелов, зам.-председател на Народното събрание, в едно откровено интервю за мисията на лекаря и пресечната точка с политиката. Ангелов е убеден - човек трябва да влага любов във всичко, което прави.

Много зависи как човек се е изграждал през годините и как се възприема. И като лекар, и като политик, моят ден започва в пет сутрина. Аз не си спомням да съм започвал деня след изгрев слънце и да съм се прибирал преди залез слънце. Много често, като ми звъннат близки, ги питам: "Какво е времето навън?", сподели Ангелов. Той подчерта, че при лекаря резултатът се вижда на момента, в политиката - резултатът идва след много години. И в двата случая обаче трябва да се взимат бързи решения.

Аз започнах работа на линейки и в спешната помощ и трябва да кажа, че понякога липсата на взето решение е много страшно. В политиката е същото - липсата на решение е много опасна, убеден е проф. Костадин Ангелов. Мисията да даваш на хората, е най-човешката. Тя ни доближава най-много до нашата божествена част от нашето създаване, посочи Ангелов.

Много мразя показност, много мразя да отида и да се снимам в църква как паля свещ, каза още дългогодишният хирург.

