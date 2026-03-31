Заемът от 90 млрд. евро за Украйна цикли: В ЕС спорят и за руския петрол по "Дружба" (ВИДЕО)

Имаме някои препятствия, когато говорим за 20-тия пакет санкции (срещу Русия). Това призна европейският външен министър Кая Калас по време на днешното си посещение в Буча, където почете паметта на жертвите на едно от най-големите руски военни престъпления в Украйна.

Калас призна също, че в това число влиза и заемът от 90 млрд. евро от ЕС за Украйна, който още не е уреден – заради ветото на унгарския премиер Виктор Орбан. "Работим, за да преодолеем трудностите, но нямам добри новини (по въпроса) за днес", каза първият европейски дипломат. Тя се надява заемът да бъде отблокиран и уреден на следващото заседание на Европейския съвет:

A decision may be made at the next European Council… — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

Междувременно, EurActiv съобщи, че в ЕС има разделение относно поведението на Украйна за петролопровода "Дружба". Именно липсата на доставки по тази тръба, след като тя беше ударена от Русия на 27 януари, 2026 година (въздушен удар в Лвовска област), е официалното "извинение" на Виктор Орбан да блокира заема от 90 млрд. евро за Украйна. Някои европейски дипломати наричат действията на Украйна "мистерия", твърдейки, че рестартирането на "Дружба" би било от полза за всички страни. Други обаче симпатизират на решението на Киев: във военно време, казват те, е "разбираемо на човешко ниво" да не се възстановява инфраструктурата, която генерира пари за Русия.

