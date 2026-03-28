Църковен празник на 29 март: 3 забрани, които всеки трябва да спазва утре, за да живее в благополучие

Утре, 29 март, според църковния календар църквата отбелязва 5 Неделя на Великия пост и почита паметта на преп. Мария Египетска. Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил, дякон. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 29 март

Света Мария Египетска е живяла през V и VI век и в младостта си е водила живот, далеч от праведен. На 12-годишна възраст тя напуска дома си в Александрия и живее в грях в продължение на много години.

Повратният момент настъпил неочаквано. Озовавайки се сред поклонниците, пътуващи към Йерусалим, Мария се опитала да влезе в църквата „Гроб Господен“, но не успяла – невидима сила ѝ препречила да влезе. Тогава тя осъзнала греховността си, дълбоко се разкаяла и се обърнала към Бога и Божията Майка в молитва. След това успяла да влезе в църквата и излязла като напълно променен човек.

Църковен празник на 24 март: Какво НЕ бива да се прави следобед?

Тогава Мария решила да промени изцяло живота си. Тя отишла в Йорданската пустиня, където прекарала 47 години в уединение, пост и молитва. С течение на времето тя постигнала висока степен на духовна чистота. Старецът Зосима, който случайно я срещнал в пустинята, станал свидетел на нейната святост и дори чудеса. Според легендата, тя можела да прекоси река по водата и сякаш да се издига над земята, докато се молила.

Мария помолила Зосима да ѝ даде свето причастие година след първата им среща. Старецът се върнал в уречения час и изпълнил молбата ѝ. Година по-късно той поискал да види Мария отново, но я намерил вече мъртва. Според легендата, лъв помогнал за погребението ѝ, като изкопал гроб в пустинята.

Църковен празник на 23 март: НЕ правете това у дома утре, лоша поличба е

Историята на Мария Египетска е пътешествие от дълбока греховност към святост, един от най-силните примери за покаяние в християнството.

На 29 март църквата почита и светите мъченици Марк и Кирил. Свети Марк е бил свещеник и активен проповедник на християнството. По време на управлението си, когато император Диоклециан започва масово преследване на християните, Марк става една от неговите жертви. Той е арестуван, измъчван и вероятно екзекутиран за отказ да се отрече от вярата си. Датата на мъченическата му смърт не е точно потвърдена, но името му се е превърнало в символ на непоколебима вярност към Христос.

Свети Кирил най-вероятно е бил дякон или свещеник и също е пострадал заради вярата си. Подобно на Марк, той е бил арестуван и измъчван, защото е отказал да се покланя на езически богове. Неговото мъченичество е свидетелство за факта, че дори в най-трудните времена човек може да остане верен на своите убеждения.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 29 март

На петата неделя от Великия пост се извършва дълга и дълбока покаятелна служба, по време на която човек поглежда назад към живота си, спомняйки си грешките и греховете си, и се обръща към Бога с молба за прошка. Тази специална служба обикновено се нарича „Стоене на Мария“. По време на нея се четат изцяло Великият канон на покаянието и житието на Света Мария Египетска. Самата служба е дълга и е обичайно да се слуша в изправено положение.

Какво не бива да правите утре? На този ден човек трябва да избягва всички негативни емоции и поведения: кавги, гняв, обиди към другите, обида, клевети, завист или отказ от помощ. Втората забрана е свързана с отсичането и рязането на дърветата, както и паленето им. Според народните вярвания не се препоръчва пране, шиене или каквито и да е ръкоделия.

Какво можете да правите утре? Вярващите се обръщат към Свети Марк за помощ в трудни моменти, молейки се за духовна и физическа сила, закрила и покровителство, както и за укрепване на вярата и защита от всяко зло, както известно, така и непознато. На този ден брезата е особено почитана – според древни легенди именно това дърво някога е спасило Дева Мария и младенеца Исус от буря. Затова брезата винаги е била третирана с голямо уважение и почит.

Ако вали дъжд, това означава, че пролетта ще се продължителна и няма да има суша през годината. Ясното време на 29 март обещава топла и суха пролет. Мъглата и облаците на 29 март са показателни за студени нощи през следващите дни.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 25 март, спазват се редица традиции и обичаи