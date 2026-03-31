Меси или Роналдо: Каземиро трябва да решава, единият го дърпа към себе си

31 март 2026, 20:06 часа 378 прочитания 0 коментара
Меси или Роналдо: Каземиро трябва да решава, единият го дърпа към себе си

Както е известно, най-скъпоплатеният играч на Манчестър Юнайтед ще напусне клуба след края на сезона. Бразилският халф Каземиро обяви това още в началото на годината, като в момента той прави един от най-добрите си сезони, откакто пристигна на „Олд Трафорд“. В момента най-много се говори за потенциален трансфер на Каземиро или в САЩ, или в Саудитска Арабия.

Интер Маями вече е в контакт с Каземиро

В САЩ полузащитникът ще играе за Интер Маями – отборът, в който е и Лео Меси. От клуба са много настоятелни и горещо желаят да го имат в редиците си, като вече са се свързали с него. Преди известно време легендарният Серхио Бускетс играеше на позицията на дефанзивен полузащитник за Интер Маями, но той прекрати кариерата си. Сега Каземиро изглежда като перфектният заместник.

Още: Тотнъм отмъква треньор под носа на Ман Юнайтед: междувременно действащ играч ще води отбора

Роналдо убеждава Каземиро да се присъедини към него

В Саудитска Арабия бразилецът ще може да се събере със стария си съотборник от Реал Мадрид – Кристиано Роналдо в неговия Ал Насър. Според източници, португалецът е в личен контакт с Каземиро и го убеждава да се присъедини към него в отбора от Риад. Освен че ще се събере с Роналдо, халфът ще получава по-висока заплата в Ал Насър, отколкото в Интер Маями. Ако избере отбора от САЩ, той ще стане 28-мият играч в историята, който е играл както с Роналдо, така и с Меси.

Каземиро има и оферти от Европа. Ако реши да остане на Стария континент, това най-вероятно ще се случи в Италия, тъй като клубове от Серия А проявяват най-сериозен интерес към него, що се отнася до топ 5 първенствата.

Още: Още един топ треньор отказа на Ман Юнайтед: Карик се приближава до постоянна работа

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
