Меси или Роналдо: Каземиро трябва да решава, единият го дърпа към себе си

Както е известно, най-скъпоплатеният играч на Манчестър Юнайтед ще напусне клуба след края на сезона. Бразилският халф Каземиро обяви това още в началото на годината, като в момента той прави един от най-добрите си сезони, откакто пристигна на „Олд Трафорд“. В момента най-много се говори за потенциален трансфер на Каземиро или в САЩ, или в Саудитска Арабия.

Интер Маями вече е в контакт с Каземиро

В САЩ полузащитникът ще играе за Интер Маями – отборът, в който е и Лео Меси. От клуба са много настоятелни и горещо желаят да го имат в редиците си, като вече са се свързали с него. Преди известно време легендарният Серхио Бускетс играеше на позицията на дефанзивен полузащитник за Интер Маями, но той прекрати кариерата си. Сега Каземиро изглежда като перфектният заместник.

Роналдо убеждава Каземиро да се присъедини към него

В Саудитска Арабия бразилецът ще може да се събере със стария си съотборник от Реал Мадрид – Кристиано Роналдо в неговия Ал Насър. Според източници, португалецът е в личен контакт с Каземиро и го убеждава да се присъедини към него в отбора от Риад. Освен че ще се събере с Роналдо, халфът ще получава по-висока заплата в Ал Насър, отколкото в Интер Маями. Ако избере отбора от САЩ, той ще стане 28-мият играч в историята, който е играл както с Роналдо, така и с Меси.

Каземиро има и оферти от Европа. Ако реши да остане на Стария континент, това най-вероятно ще се случи в Италия, тъй като клубове от Серия А проявяват най-сериозен интерес към него, що се отнася до топ 5 първенствата.

