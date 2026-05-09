9 май в историята: След предателство са заловени двама от апостолите на Априлското въстание

09 май 2026, 7:45 часа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

9 май 1876 г.: Залавянето на двама от апостолите на Априлското въстание

На този ден през 1876 г. след предателство в Горна Оряховица са заловени трима от апостолите на Априлското въстание -  Иван Панов Семерджиев, Георги Измирлиев-Македончето. Заедно с тях са арестувани и други местни дейци. Те са предадени от български чорбаджии. 

Заловените апостоли и техните съмишленици са осъдени на смърт. На 28 май същата година на бесилото увисват Иван Панов Семерджиев и Георги Измирлиев-Македончето. 

Увисвайки на бесилото, последните слова на Георги Измирлиев-Македончето са: “Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!".

Георги Измирлиев - Македончето е роден на 21 април 1851 г. в днешния Благоевград, тогавашната Горна Джумая. Той учи първо в Серес, след това и в Цариград. Завършва Военното училище в Одеса. Изявява се като юнкер в Люблянския пехотен 59-и полк.

Георги Измирлиев - Македончето се свързва с българската революционна емиграция в Румъния и активно участва в подготовката на Априлското въстание. Избран е от Гюргевския революционен комитет за помощник-апостол и военен ръководител на Първи Търновски революционен окръг в България. 

В началото на 1876 г. бунтовникът преминава Дунав и се установява в определения му район. Той се заема активно със създаването на нови комитети. Успява да привлече стотици съмишленици и да ги обучи във военното дело.

Иван Семерджиев е другият заловен апостол. Той е роден в Търново на 8 октомври 1854 г. Бунтовникът завършва Духовна семинария в Одеса, след което следва в Одеския университет. Завръща се в отечеството през 1875 година и започва работа като учител в Горна Оряховица.

Той участва активно в подготовката на Априлското въстание -  oглавява местния революционен комитет и подпомага дейността на Стефан Стамболов. При разработването на плана на въстанието в пределите на Първи Търновски революционен окръг Семерджиев също участва активно.

Таня Станоева
