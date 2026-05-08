Църковен празник на 9 май: НЕ правете това утре, привлича нещастие в живота

Утре, 9 май, е денят на пренасянето на мощите на Николай Чудотворец в православния календар. Църквата почита и паметта на Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. Ето какво трябва и какво не трябва да се прави на този църковен празник.

Църковен празник на 9 май

Свети Николай е живял през III-IV век и е бил архиепископ на град Мира, който се е намирал в историческата област Ликия (сега територията на Турция). Той става известен със своята милост, справедливост, любов към хората и многобройни чудеса. През живота си светецът е помагал на бедните, спасявал е несправедливо осъдените, подкрепял е сираци и вдовици.

След смъртта тялото на светеца останало нетленно и според църковното предание от мощите му са се случвали многобройни изцеления.

През XI век земите на Мала Азия са подложени на нападения, а християнските светилища са застрашени от унищожение. Жителите на италианския град Бари, стремейки се да спасят светите мощи, се отправят към Ликийската Мира.

През 1087 г. моряци от Бари пристигат в града и пренасят по-голямата част от мощите на Свети Николай в Италия. На 9 май светинята е тържествено донесена в Бари, където по-късно за нея е построена великолепна църква - базиликата „Свети Николай“. Пренасянето на мощите на Николай Чудотворец се е превърнало в символ на запазването на вярата, уважението към светините и духовното единство на християните. За милиони хора това е напомняне за милосърдие, жертвоготовност и помощ на ближния.

В народната традиция този ден се нарича „Топъл Николай“ или „Пролетен Николай“. Вярвало се е, че от този момент нататък най-накрая пристига топлината, започва полската работа и природата се обновява.

На 9 май църквата почита и паметта на светия пророк Исая и светия мъченик Христофор. Светият пророк Исая е един от най-видните старозаветни пророци. Той е живял около 8 век пр.н.е. в Юдейското царство и произхожда от благородно семейство. Служението му е продължило много десетилетия по време на управлението на няколко царе на Йерусалим.

Исая получил специален дар от Господа – да провъзгласи Божията воля на хората, да призове към покаяние и да предупреди за последствията от духовния упадък. Неговите думи били изпълнени със сила, мъдрост и надежда.

Именно пророк Исая е оставил след себе си едни от най-важните пророчества за идването на Месията. Неговата книга съдържа предсказания за раждането на Спасителя от Девата, Неговите страдания за човешките грехове и установяването на Божието царство. Поради това Исая често е наричан „старозаветен евангелист“.

Според църковното предание, пророкът претърпял мъченическа смърт заради верността си към истината. Той не се страхувал да изобличи беззаконието и останал верен на Господа докрай.

Светият мъченик Христофор е живял през III век и е страдал по време на гоненията на християните. Името му означава „този, който носи Христос“.

Има няколко легенди за живота му, но всички те свидетелстват за изключителната сила на духа на светеца. Според една от най-известните легенди, Христофор е помагал на хората да прекосят бурна река. Веднъж той носел на раменете си малко момче, което се оказало самият Христос. Оттогава светецът се е превърнал в символ на служене на Бога чрез подпомагане на другите.

След като приел християнската вяра, Христофор открито се обявил за последовател на Спасителя. Заради това бил подложен на жестоки мъчения, но не се отказал от вярата си. В крайна сметка мъченикът приел смъртта, прославяйки Бога с непоколебимостта си.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 май

Ясен и слънчев ден означава топло и плодородно лято. Ако сутрин има много роса, това означава, че ще има хубаво време и изобилна реколта от краставици. Дъждът на 9 май означава, че май месец ще бъде дъждовен, а лятото ще има богата реколта от гъби.

Какво не може да правите утре? На този ден е неприемливо да се карате, да се използват обидни думи, да се мързелува, да се разпространяват клюки, да се завижда или да се пожелава зло на другите - вярва се, че всичко това привлича нещастие в живота на човек.

Какво може да правите утре? На този ден вярващите отиват на църква, за да се помолят на Свети Николай Чудотворец, молейки за неговото застъпничество, помощ и Божие чудо при трудни житейски обстоятелства. В народната традиция към светеца се обръщат вярващите с молби за спасяване на реколта на нивите от природни бедствия, както и за предпазване на добитъка и птиците от болести и загуби.

