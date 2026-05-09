На 9 май Пеевски поздрави за Деня на Европа, който е на 8 май

Санкционираният за мащабна корупция лидер на ДПС Делян Пеевски честити Деня на Европа, който исторически фактологично се отбелязва на 8 май, но неговия поздравителен адрес е изпратен на 9 май рано сутринта в събота. "Днес, в Деня на Европа, се отбелязват 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. Една общност, изградена върху споделени ценности на мир, солидарност и просперитет", пише той.

По думите му днес България е пълноправен член на общността, изпълнила всички критерии и извървяла този път на единство и европейско сътрудничество. "И трябва да продължи да отстоява равенството и демокрацията като висши ценности за хората, запазвайки своя евроатлантически път, отстоявайки националното си достойнство и свобода", пише още Пеевски.

9 май се празнува от Русия като Ден на победата, тъй като счита предаването на Хитлеристка Германия за минути след полунощ по московско време, когато е дошла телеграмата. Всъщност обаче историческата справка сочи, че все още е 8 май.

Честванията

С церемония по издигане на знамето на Европейския съюз (ЕС) пред президентската институция, велошествие в центъра на столицата, „Европейско селище“, изпълнение на „Ода на радостта“ и вечерен концерт на открито София ще отбележи Деня на Европа – 9 май, съобщиха организаторите на проявите. В инициативите ще се включат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, представители на европейските институции, дипломати, граждани и млади изпълнители.

От 9:00 часа президентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. От 10:00 часа Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод празника. Преди церемонията тя ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

От 10:30 часа на площад „Св. Александър Невски“ ще започне велопоходът „Обиколка за Европа“, организиран от Столичната община, Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от международното колоездачно състезание Джиро д'Италия, чийто финал е на 10 май в София.