В ЦСКА треперят за Момо Брахими, крилото е под сериозна въпросителна за финала за Купата

14 май 2026, 16:13 часа 421 прочитания 0 коментара

В спортно-техническия щаб на ЦСКА нямат яснота в четвъртък по обяд за състоянието на най-добрия си футболист Мохамед Брахими, разбра БГНЕС. В Панчарево продължават да очакват диагнозата на крилото, което не успя да доиграе домакинството срещу ЦСКА 1948 в сряда.

Сега проблемът за „армейците“ е, че вероятно алжирецът ще пропусне ключовия финал с Локомотив Пловдив. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ е насрочена за 19:00 часа на 20 май.

Крилото бе ударен тежко от вратаря на ЦСКА 1948

В 54-тата минута Брахими беше принудително заменен от Илиан Илиев-младши. Крилото се контузи след сблъсък с вратаря на ЦСКА 1948 Петър Маринов.

ЦСКА ЦСКА 1948 Мохамед Брахими

„Червената“ общност негодува защо не е имало съдийска намеса срещу стража, който огъна глезена на съперника в опит първи да стигне до топката. Преди броени седмици играч на Арда беше изгонен именно заради прекомерна агресия, но в мач срещу шампиона Левски.

На този етап е сигурно, че креативният играч остава аут за предстоящото Вечно дерби със „сините“ в събота. В последно време той е любимец на феновете, а класата си доказа с головете срещу Лудогорец и ЦСКА 1948.

