Синдикатите с шествие за 1 май, представятн първия профсъюзен изкуствен интелект

КНСБ организира пресконференция, на която ще бъде представен първият в Европа синдикален изкуствен интелект, предназначен за синдикалните членове, работниците и служителите в България, както и създадената от конфедерацията мрежа от дигитални клубове, съобщиха от пресцентъра на организацията. Събитието ще започне в 9:30 часа, предаде БТА.

Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" ще се събере от 11:00 ч. на шествие, което ще тръгне от църквата "Св. Неделя" в София и ще се придвижи покрай НДК към градинката на музея "Земята и хората". Там от 12:30 ч. до вечерта ще има концерт "Рок за труда - 10 години". Шествието е под надслов "Сигурност, работни места, заплати! Сега!". Над 10 певци и музикални рок групи ще участват в концерта. Сред тези, които ще се качат на сцената, са "Конкурент", Васко Кръпката и "Подуене блус бенд", "Спринт", Милена и др.

Ден на работещите хора и спомен за борбата за права и достойнство

Важно е да отбележим 1 май като ден на работещите хора, заяви за БТА вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" инж. Иоанис Партениотис. Това е ден на поколенията работници и служители, които с усилията си направиха така, че да имаме осемчасов работен ден, отпуски, здравословни и безопасни условия на труд, подчерта той. В този смисъл в Деня на труда трябва да си направим равносметка за постигнатото, добави Партениотис.

Според вицепрезидента на КТ "Подкрепа" 1 май е повод да се начертаят предизвикателствата в следващите години, както и решенията, които би трябвало да се вземат за по-добрата работна среда. Намираме се в криза, която се дължи на външни и вътрешни фактори, и за да може тя да бъде преодоляна, би трябвало да направим малки стъпки с отражение върху цялото общество, коментира Партениотис. Проблемите в икономиката са свързани с намаляване на растежа и застой в развитието на индустрията, както и с намаляване на приходите, отбеляза той. По думите му това води до увеличаване на несигурността на работното място и ръст на безработицата. Партениотис посочи и риска от обезценяване на доходите и обедняването на хората. Когато говорим за повишаване на доходите, трябва да кажем, че това е борба с неравенствата на доходите, добави вицепрезидентът на синдиката. От КТ "Подкрепа" очакват бързо възстановяване на социалния диалог след създаването на редовен кабинет.

Според вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов 1 май е важен, защото ни напомня, че правата на работещите не са даденост. Те са извоювани с усилия, солидарност и постоянство, посочи той. И днес този урок е много актуален - когато хората са заедно, те могат по-добре да защитават интересите си, подчерта той.

По повод Деня на труда и международната работническа солидарност КНСБ представя първия в Европа синдикален изкуствен интелект, насочен към синдикалните членове, работниците и служителите в България, съобщи Капитанов. Това е AI асистент, създаден да подпомага хората в тяхната ежедневна синдикална работа, с информация, ориентация и по-лесен достъп до експертна подкрепа по въпроси, свързани с труда, доходите, условията на работа и колективното трудово договаряне, разясни вицепрезидентът на синдикалната организация.

По думите му така КНСБ показва, че защитата на труда трябва да се развива заедно с промените в икономиката, технологиите и обществото. Дигитализацията не трябва да служи само на бизнеса, администрацията и ефективността. Тя трябва да бъде използвана и в интерес на работещите, коментира Капитанов. За нас е важно новите технологии да бъдат поставени в служба на хората, които всеки ден създават стойност със своя труд. Бъдещето на труда не може да бъде само технологично - то трябва да бъде и социално отговорно, в защита на правата, сигурността и достойнството на работещите, заяви той.