Легендарният шампион, който спечели 5 световни титли с 4 различни отбора във Формула 1

51 състезания, 48 старта от първа редица, 23 рекордни обиколки, 5 световни титли с 4 различни отбора. Цифри, зад които стои едно легендарно име, изпреварило времето си, превърнало скоростта в изкуство, а победата в навик. Той не просто спечели пет световни титли, а създаде нов стандарт за величие във Формула 1 и то на възраст, на която повечето пилоти вече са се отказали. Неговото спокойствие, издръжливост, безупречен стил на управление и стратегическо мислене го превърнаха в най-доминиращата фигура на 50-те години, която и до днес е еталон за величие в моторния спорт. Хуан Мануел Фанджо не беше просто шампион - той беше първото истинско лице на безсмъртието на Формула 1.

Хуан Мануел Фанджо - една легенда, изпреварила времето си

Хуан Мануел Фанджо е роден на 24 юни 1911 г. в Балкарсе, Аржентина. Той е най-малкият от четири деца - две момчета и две момичета, на италиански имигранти. Поради бедността на семейството си Хуан започнал да работи едва на 10-годишна възраст, когато станал чирак-механик в местен сервиз. Тази работа вдъхновила любовта му към автомобилите. В годините преди Втората световна война автомобилните състезания бързо се превърнали в зрителски спорт. В резултат на това конкуренцията станала по-ожесточена, а спортът - силно организиран. Броят на колите с различен обем на двигателя и типове каросерия нараснала, така че състезанията трябвало да бъдат строго регулирани. Техническите подобрения означавали и по-дълги надпревари, което превърнало издръжливостта в допълнителна характеристика на спорта.

Именно в сериите за издръжливост започнал пътят на Фанджо, а много от колите, с които се състезавал, той направил сам. Кариерата на Хуан като пилот започнала късно, отчасти поради заболяване в тийнейджърска възраст. Успехът не дошъл от днес за утре... той бил на края на двадесетте си години, когато започнал да печели състезания редовно. Първата му значима победа дошла през 1940 г. в състезание, което поставя почти невъзможни изисквания за издръжливост както към колата, така и към пилота. Става дума за "Гран При Интернасионал дел Норте" - надпревара от Буенос Айрес до Лима, Перу, и обратно - разстояние от около 6 000 мили. Две години по-късно той повторил успеха си в това състезание.

В периода между двете си победи Фанджо спечелил почти всяко състезание от "Гран При" в Аржентина - включително четири през 1942 г. - както и други надпревари за издръжливост. От 1942 г. войната прекъснала моторните спортове в Аржентина за пет години. Когато състезанията са възобновени, на власт бил диктаторът Хуан Перон. Фанджо, макар и неохотно, бил избран за представител на страната си в международните състезания от Гран При. Наричан с любов "Старецът" от съперниците си, аржентинецът бил на 37 години, когато за първи път започнал да постига редовни успехи на европейските писти през 1949 г.

Раждането на една легенда във Формула 1

Така на тази възраст и без опит в състезанията от Формула 1, той започнал да се подготвя за най-голямото си професионално предизвикателство. По онова време състезанията във Формула 1 се състояли от голям брой надпревари, от които само малка част носели точки за световното първенство. Състезателният календар, фокусиран предимно върху европейски писти и пилоти, се превърнал в изпитание за характера и уменията на аржентинеца. Спонсорите му уредили място в отбора на Мазерати, където загатнал за таланта си и спечелил шест състезания, които се зачитали за шампионата. Успешният старт му уредил място в Алфа Ромео. Когато за първи път дошъл в Европа, за да се състезава, никой не го приемал на сериозно заради ниския му ръст и неатлетичния му вид. Както много други шампиони, Хуан дал своя отговор в подходящото време и на подходящото място - в колата си, преминавайки под карирания флаг. Само сезон след "трансфера", през 1951 година, Фанджо спечелил първата си световна титла.

1951, 1954, 1955, 1956, 1957

Блестящото начало на следващия сезон се провалило, след като претърпял тежка катастрофа на "Монца". Това било рядък, но сериозен инцидент за професионалния състезател - той бил на косъм от смъртта в продължение на няколко часа поради наранявания, включително счупен врат, и прекарал остатъка от сезона в Аржентина, възстановявайки се. Той все пак се завърнал силно и се завършил втори в световното първенство през 1953 г. През следващия сезон уменията и хладнокръвието му започнали да издигат представянето му до легендарен статут, когато спечелил първото от четирите си поредни световни първенства. Триумфите му през 1954 и 1955 година дошли с отбора на Мерцедес, а след оттеглянето на германския тим от шампионата, Хуан станал пилот номер едно за Ферари и спечелил четвъртата си титла в кариерата.

Една от най-великите победи в историята

През 1957 година той се завърнал там, откъдето всичко започнало - в Мазерати. Той спечелил шампионата през тази година, като завършил първи в 12 от 14 състезания, носещи точки, и втори в останалите две. Върхът на сезона на Хуан през 1957 г. и може би най-забележителното му постижение в състезанията от тези серии било Гран при на Германия на "плашещия" Нюрбургринг. Способността му да извлече максимума от колата си и да се справи с напрежението довело до победа, след като е изостанал с близо минута при спиране в бокса. Той поставил последователни най-бързи обиколки, успял да изпревари лидерите и спечелил състезанието, като този успех и до днес се смята за една от най-великите победи в историята на Формула 1.

Това състезание било най-голямата награда за цялата упорита работа, която беше вложил през годините. Дните му на стаж дали на Фанджо забележителна чувствителност към мощността и потенциала на колата му, което му позволявало да печели състезания, когато конкурентите изглеждали да имат по-добри автомобили. Ранният му опит в състезанията за издръжливост също го научили да реагира бързо и решително на неочакваното. Комбинацията от знания, темперамент и умения направили Хуан Мануел Фанджо образец на постоянство и плавност в един от най-опасните спортове.

Отвличането на Фанджо за Гран При на Куба

През следващия сезон настъпил един от най-интересните моменти в кариерата му. Докато се подготвял в Хавана за предстоящото Гран При на Куба, Фанджо бива отвлечен под дуло от двама членове на революционното движение на Фидел Кастро. Планът на похитителите бил да принудят отмяната на състезанието и да злепоставят режима на Батиста, макар че президентът отказал да отстъпи. Интересното е, че те не се отнасяли с Фанджо като с обикновен заложник, а като с истински шампион, какъвто е. Те му предоставили достъп до радио и телевизия, за да следи състезанието и дори му осигурили собствена спалня. Фанджо бил освободен невредим след 29 часа, като самият той разкрива, че похитителите са се държали много внимателно с него, както и че няма лоши чувства към тях. Според някои впоследствие той дори поддържал добри отношение с тях, като на 80-ия си рожден ден получава картичка от тях с пожелания за щастие и здраве. Обратно в 1958 година, на 47-годишна възраст, Фанджо сложил край на кариерата си, в която е спечелил пет титли за 51 старта.

Въпреки че е пътувал и се е състезавал в някои от най-модерните и известни места в света, Фанджо останал привързан към родния си Балкарсе - и към Аржентина. Постиженията му го превърнали в национален герой и донесли международно уважение на страната му. След оттеглянето си той се завърнал у дома и създал писта в Балкарсе. По-късно станал президент на аржентинския клон на Мерцедес-Бенц. Фанджо напусна този свят на 84 години от бъбречна недостатъчност и пневмония. До края на живота си той е уважаван като най-великия пилот на своето време, а постиженията му остават ненадминати до ерата на Михаел Шумахер. И до днес обаче неговото наследство на пистата е незабравимо, като някои от най-големите имена на съвременния спорт го определят за най-великия пилот на всички времена.

Автор: Дария Александрова

