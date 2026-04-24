Църковен празник на 25 април: НЕ правете това утре, привлича нещастие в живота

Утре, 25 април, е празникът на свети апостол и евангелист Марк в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 25 април

Свети евангелист Марк произхожда от еврейско семейство, което е живяло в Йерусалим. Книгата Деяния на светите апостоли споменава майка му Мария, в чийто дом са се събрали първите християни. Именно този дом се превръща в един от първите центрове на християнската общност. Предполага се, че Марк е бил роднина на апостол Варнава, с когото по-късно е предприел мисионерски пътувания.

Марк придружавал апостол Павел и Варнава в първото им мисионерско пътуване, но по-късно ги напуснал, което довело до известно напрежение между апостолите. По-късно обаче възобновил служението си и станал близък сътрудник на апостол Петър.

Апостол Петър се смята за основен духовен източник на Евангелието от Марк. Християнската традиция подчертава, че текстът на това Евангелие отразява живите спомени и проповеди на Петър. Евангелието от Марк е най-краткото от четирите канонични евангелия, но се отличава със своята динамика и ясна повествователна структура. То се фокусира върху делата на Исус Христос, Неговите чудеса и Неговото служение сред хората.

Характерна черта на това Евангелие е акцентът върху образа на Христос като Божи Син, който страда за спасението на човечеството. Според църковното предание, Марк проповядвал в Египет, където основал християнска общност в Александрия. Там той станал първият епископ и духовен наставник на местните християни.

Неговите проповеди допринесли за бързото разпространение на християнството в региона, който тогава бил един от основните интелектуални центрове на древния свят.

Свети Марк е бил мъченически убит в Александрия. Според преданието, той е бил арестуван от езичници и брутално екзекутиран за проповядване на християнската вяра. По-късно мощите му са пренесени във Венеция, където днес се съхраняват в известната базилика „Свети Марк“ – една от най-важните църкви в Европа.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 25 април

Ако има мъгла сутрин, това означава, че няма да има дъжд, денят ще бъде ясен. Ако денят е топъл и слънчев - очаква се изобилна реколта през лятото. Ако лястовиците са започнали активно да свиват гнезда, времето ще се затопли.

Какво не може да правите утре? На този ден клюките и празнословието са строго забранени. Вярва се, че всяка недобра дума може да се обърне срещу самия човек и да „пречупи“ хода на живота, носейки му проблеми и нещастие. Затова е необходимо човек да внимава с езика си и да не хаби думите си напразно, защото те имат особена тежест на този ден.

Какво може да правите утре? В православната традиция на този ден молитвите се отправят към светия апостол и евангелист Марк. От него се иска хармония в семейството, силен и щастлив брак, добра реколта и плодородие на земята. Хората също така вярвали, че именно Свети Марк „управлява“ пролетните дъждове - той държи ключовете на небето, може да отваря или затваря блаците. Затова на този ден предците ни се молели за дъжд - като животворна сила за нивите и бъдещата реколта.

