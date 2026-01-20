Църковен празник на 21 януари: НЕ изнасяйте това от дома си, за да не привлечете нещастие и беди в живота си

Утре, 21 януари, е празникът на Свети Максим Изповедник и Свети мъченик Неофит в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник. Една от тях е свързана с дома и нейното нарушаване ще доведе до нещастия и беди.

История на църковния празник на 21 януари

Свети Максим Изповедник е роден около 580 г. в императорския град Константинопол (дн. Истанбул). Той произхожда от благочестиво, образовано семейство и получава задълбочено образование от ранна възраст - владее граматика, реторика, философия и богословски науки, по-специално трудовете на древните философи и християнските отци.

Благодарение на изключителните си интелектуални способности и добродетели, той започва кариерата си в двора на византийския император Ираклий I, като става първи секретар и главен съветник на императора - позиция, която му отваря пътя към влияние в държавните и църковните дела.

Въпреки това, животът в двора в крайна сметка се превърнал в бреме за Максим. Около 614 г. той се отказал от светски почести и облаги, напуснал императорската служба и приел монашески постриг в манастира Хризопол на азиатския бряг на Босфора. Скоро, благодарение на своята скромност, мъдрост и духовна дълбочина, той бил избран за игумен (абат) на манастира, въпреки че останал обикновен монах през целия си живот.

Това решение имало дълбок смисъл: Максим осъзнал, че истинското служение на Бога и хората се крие не в политическа хитрост, а в искрен духовен живот и търсене на истината.

Главният духовен подвиг на Максим е свързан с участието му в богословската борба срещу ереста на монотелитството. Тази ерес твърди, че Христос има една божествена воля, въпреки че вече е било признато, че Той има две природи: божествена и човешка (Халкидонски символ на вярата). Максим, дълбоко познавайки Светото писание и църковните постановления, решително защитава тезата, че Иисус Христос има две воли - божествена и човешка - в едно лице.

От 634 г. той активно се противопоставя на монотелитството, включително на местните събори в Картаген и по-късно на Римския събор, където монотелитството е осъдено. Той е заточен в Лазика (сега грузински земи), където умира на 13 август 662 г.

На 21 януари църквата почита и паметта на светия мъченик Неофит. Той е роден в древния град Никея в областта Витиния (между Европа и Азия, сега територията на Турция) в християнско семейство на благочестиви родители Теодор и Флоренция. От детството си той се отличава с благочестие и любов към Бога и това божествено призвание от съвсем ранна възраст определя житейския му път.

Още на деветгодишна възраст, стремейки се към пълно отдаване на Господа, Неофит напуснал обичайния си живот и се установил в пещера на планината Олимп (в Мала Азия), където се подвизавал в молитва, пост и съзерцание на Бога. Там той прекарвал дните си в аскетичен живот, живеейки само в молитва и пост, отричайки се от всичко земно.

Когато Неофит навършил 15 години, той чул зов от Бога да се върне в родния си град и едновременно с това да свидетелства за Христос. В периода, когато император Диоклециан разпалил едно от най-жестоките гонения срещу християните (края на III - началото на IV век), младият мъж се осмелил да излезе на площада в Никея и открито да изповяда вярата си в Исус Христос, презирайки езическите култове и боговете на безсилието.

Смелите му показания пред местния владетел, управител при императора на име Максим, предизвикали ярост и враждебност. Заради това светецът бил жестоко измъчван. По Божия благодат обаче мъченикът по чудо успял да издържи на тези изпитания. Когато зверовете не го докоснали, един от езичниците, възмутен от това чудо, се приближил с меч и убил светеца, слагайки край на мъченическата му смърт през 303 г.

Народни поличби за 21 януари

Ако на празника вали обилен сняг, това означава, че се очакват продължителни студове. Облаците от запад означават, че ще има облачно и снежно време в продължение на няколко дни поред. Ако птиците се крият близо до къщи, пригответе се за силни студове или виелица.

Традиции, обичаи и забрани

Според народните вярвания е нежелателно да се карате на този ден, особено със семейството и приятелите. Друга забрана е да се дава сол назаем - смята се, че щастието и благоденствието могат да напуснат къщата заедно с нея.

В православието на този ден хората се обръщат към Свети Максим като ходатай пред Бога. Те се молят за подкрепа на вдовици и сираци, искат утеха в скърби, обиди и житейски трудности. Освен това денят е посветен на почитането на хора, които са проявили милост и са се притекли на помощ на другите в трудни моменти.

