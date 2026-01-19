Църковен празник на 20 януари: Какво НЕ бива да се докосва на този ден, за да не си навлечете бедност и нещастие

Утре, 20 януари, е празникът на Свети Евтимий Велики в православния календар, известен още като Евтимовден или Имен ден празнуват всички с имената Евтим, Евтимий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Житие на Св. Евтимий

Той е роден около 377 г. в Палестина. От младостта си се е стремял да посвети живота си на Бога. След смъртта на родителите си младият мъж се оттегля в пустинята, търсейки мир и уединение, където да може непрестанно да се моли и да се учи на духовна дисциплина.

В пустинята свети Евтимий водил строг живот, известен със строгия си пост, молитва и постоянна духовна борба. Неговата преданост към Бога привлича множество ученици: мнозина идвали при него, желаещи да се научат на монашески живот и да придобият духовна мъдрост. По-късно той основал манастир, където неговата строгост и аскетизъм се вкоренили, но в същото време сред братята царяла любов и взаимна подкрепа.

Евтимий Велики е известен не само като аскет, но и като духовен наставник. Той е помагал на хората да преодоляват духовни трудности, давал е напътствия за молитва и пост, а думите и съветите му са запазени в монашески писания. Той е бил особено уважаван заради способността си да съчетава трудностите на аскетическия живот със състрадание и любов към ближния.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на празника на 20 януари

Снеговалежът на Евтимовден означава добра реколта през лятото. Ако духа източен вятър, това означава студена пролет. Сланата вещае, че пролетта ще дойде рано.

Според общоприетото поверие, на 20 януари човек трябва да бъде особено внимателен с остри предмети и инструменти. Не се препоръчва да се вдигат малки предмети от пода или земята - това предвещава проблеми, финансови затруднения и нещастие. Вярата в тези знаци е личен избор, но познаването им помага на човек да бъде по-внимателен и предпазлив.

В православието този ден е посветен на Свети Евтимий Велики. Вярващите се обръщат към него с молби за изцеление на душата и тялото, помощ при вземане на важни решения и укрепване на вярата. Вярва се също, че светецът може да благослови раждането на дългоочаквано дете, дарявайки надежда и духовна подкрепа.

