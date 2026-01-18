Църковен празник на 19 януари: НЕ носете дрехи в този цвят, за да не си навлечете беди

На 19 януари православните християни почитат Свети Макарий Велики Египетски. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на този църковен празник. Една от тези забрани е свързана с дрехите, друга с косата, а трета със сънищата.

История на църковния празник на 19 януари

Православният празник на 19 януари (1 февруари, стар стил) е посветен на Макарий Велики Египетски , известен като автор на множество духовни проповеди и молитви.

Макарий Велики е роден в Египет през четвърти век. Родителите му били благочестиви хора и отгледали сина си в християнската вяра. Макарий се оженил млад, но също така рано овдовял и родителите му скоро починали. Тогава Макарий решил да посвети живота си на служене на Бога.

Той отишъл в пустинята и живял там с различни старци-отшелници, учейки се от техния опит. Дълго време Макарий бил ученик на Свети Антоний Велики. Според легендата, след смъртта на Антоний, Макарий наследил жезъл, а с него и част от духовната си сила.

Заради духовните си подвизи Макарий е наречен „младият старец“ – на 30 години той вече е бил опитен монах и същевременно много смирен човек. Според разкази, веднъж той хванал крадец на вратата на килията си, докато товарел скромните вещи на Макарий на магаре. Светецът помогнал на крадеца да натовари всичко и го пуснал, казвайки по-късно: „ Нищо не сме донесли на този свят и нищо не можем да вземем оттук .“

На 40 години Макарий става свещеник и игумен на монасите в скита Скит. Светецът притежавал дара на чудесата и лекувал хора от тежки болести, а веднъж дори възкресил мъртвец. По време на управлението на император Валент Макарий бил заточен на остров сред езичниците. Но там излекувал дъщерята на свещеник и езичниците приели християнството.

Макарий починал в манастира, който самият той построил. Светецът оставил след себе си повече от 50 проповеди, седем наставления и две послания.

Какво не бива да правите на този църковен празник?

На църковния празник 19 януари човек не трябва да се гневи или да желае зло, да си отмъщава, да отказва помощ, да кълне, да проклина, да съди или да клюкарства. Църквата осъжда мързела, омразата, завистта и алчността.

Според народните поверия, най-добре е да не се върши тежък физически труд, забранено е да се подстригвате – смята се, че това носи нещастие. Забранено е да носите черно, за да не внесете тъга и скръб в живота си. Казват също, че е най-добре да отложите тежката работа на този ден, в противен случай „Както си работил на Св. Макарий, така ще трябва да работиш цяла година“.

Какво можете да правите на 19 януари?

На този православен празник хората се обръщат към Свети Макарий Велики като ходатай пред Бога. Те се молят за здравето на болните, тъй като светецът е лекувал хора приживе, а също така вярващите искат помощ по семейни въпроси.

Денят на Св. Макарий се счита за благоприятен за лечение на зъби. 19 януари традиционно е ден за посещения на приятели и семейни събирания. В нощта на празника на Св. Макарий често се сънуват пророчески сънища, които е забранено да се споделят.

