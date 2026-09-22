Русия ще напада? Ограничения и промени по границите с Естония и Финландия повдигат въпроси

Русия въведе временни 10-дневни ограничения в граничните райони близо до Естония. В 5-километрова зона по границата е забранено движението през нощта извън населените места. Руските власти също така ограничиха движението на малки плавателни съдове по определен участък от река Нарва, както и лова и носенето на огнестрелно оръжие, съобщава естонската медия ERR.

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Става въпрос за Ленинградска област, а зад ограниченията стои ФСБ. Граничните власти в Русия обявиха още през май, че дирекция "Гранични дейности" на ФСБ планира съвместни дейности от май до октомври. Тогава изявлението беше с текст за предотвратяване на "нарушения в граничната и миграционната сфера, както и в защитата на водните биоресурси". Но територията, за която се отнасяше, беше по-голяма - районите Виборг, Ломоносов, Сланцевски, Кингисепски и Приозерски, както и градовете Соснови Бор и Виборг в Ленинградска област. Сега ограниченията са за районите Сланцевски и Кингисепски.

Според естонския министър на вътрешните работи Игор Таро няма пряка заплаха за страната и оценката на заплахата остава непроменена: "Няма опасност от другата страна. Нашите служби могат да потвърдят това в този момент. Оценката на заплахата не се е променила по никакъв начин. Имаше различни спекулации дали в Русия ще има обща мобилизация. Оценката е, че Русия е в трудна ситуация". Руската страна обясни ограниченията с необходимостта от засилване на охраната на държавната граница. Междувременно, ден по-рано, едно лице беше задържано след незаконно преминаване на границата от Русия в Естония.

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Андрис Вилцин, ръководител на Бюрото за лична защита на Естонската полиция и гранична охрана (PPA), отбеляза, че подобни мерки "не са обичайна практика".

"На юг от язовир Нарва е забранено всяко движение на плавателни съдове по реката, както и присъствието на хора по бреговете на река Нарва. Извън населените места е забранено да се намирате в тази зона през нощта, включително в превозни средства. Освен това ловът е забранен в петкилометрова зона по границата. Такива мерки не са обичайна практика. Но те не са и напълно изключение. Вярвам, че имаме доста добри възможности да наблюдаваме развитието от другата страна и да добием представа какво се случва там. Мисля, че руската страна със сигурност е загрижена за сигурността на границата си. Може би до известна степен това показва и определено ниво на несигурност от другата страна. Следователно със сигурност си струва да се следи допълнително развитието в граничната зона", каза Вилцин пред ETV+, отбелязвайки, че PPA постоянно следи развитието на събитията от руска страна.

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин възстанови с указ на 26 февруари 2024 година Ленинградския и Московския военни окръзи. Ленинградският е директна реакция на присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО. А град Нарва в Естония е мястото, където има най-много рускоговорящи в прибалтийската държава и военни анализатори го смятат за точка, в която Путинова Русия би могла да атакува, евентуално с оправдание, че защитава руската общност - ОЩЕ: За да разруши НАТО: Русия напада Естония – вариантите и пречките пред Путин

Не само Естония - гранични въпроси и във Финландия

В Карелия, която исторически е била териториален въпрос между Финландия и Русия, също има промени в руската гранична зона.

"Пропускателният пункт Шуя въведе контрол и в двете посоки! Бариерите са затворени и ще бъдат отворени отново след проверка! Шофьорите са помолени да спазват ограничението на скоростта, когато се приближават до контролно-пропускателния пункт, за да избегнат инциденти", съобщиха властите в общинския район Суоярви на 19 септември, посочва руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Изданието "Дейли Карелия" уточнява, че бариерите в Шуя остават затворени и се вдигат само след проверка на превозното средство: "При преминаване е необходимо да спрете, когато бъдете помолени, и да носите документите си със себе си. Отказът да се съобразите със законовите указания може да доведе до глоба до 7000 рубли или арест до 15 дни".

Шуя се намира на приблизително 110 километра от руско-финландската граница. В район Суоярви няма традиционен автомобилен граничен пункт, но има граничен пункт Куолисмаа/Инари, който е бил използван от дървосекачи и износители на суровини. Той е бил използван в промишлен мащаб за транспортиране на необработен руски дървен материал до дървопреработвателни предприятия в Източна Финландия.

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През юни управителят на съседния Сортавалски район Сергей Крупин обяви решение за създаване на нов контролно-пропускателен пункт близо до село Рауталахти - на 70 километра от международния автомобилен контролно-пропускателен пункт Вяртсила, който, както всички други гранични пунктове на границата с Русия, е затворен от есента на 2023 г. по решение на финландското правителство.

В края на 2025 година излезе медийна информация, че постът на ФСБ, който преди това се е намирал на входа на градския район Костомукша – много по-назад – е преместен на мост близо до село Тикша, разположено в Муйезерски район. Преди това този контролно-пропускателен пункт е бил на 35 километра от границата, а сега е на приблизително 100 километра.

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