Спрягат познато на Левски лице за наследник на Христо Крушарски в Локомотив Пловдив

Промените на "Лаута" тепърва започват. Както е известно, собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски официално обяви решението да се оттегли от поста си. Това се случва на фона на продължаващата сага между него и феновете на "смърфовете". Напрежението между двете страни е факт от повече от година, а наскоро привържениците засилиха натиска си и се вдигнаха на протест. Той призна, че е готов да даде мажоритарния дял от акциите на клуба на някого от членовете на Съвета на директорите.

Вече има кандидат за поста на Христо Крушарски на "Лаута"

Единственoто условие на Крушарски е в касата да бъдат депозирани 3 милиона евро като гарант, че отборът ще довърши сезона в Първа лига, а детско-юношеската школа ще може да функционира нормално. Часове след като бизнесменът обяви решението си, вече има основен фаворит да наследи поста му. Според пловдивското издание "Марица", хазартният бос Мило Борисов е почти сигурният нов собственик на Локомотив Пловдив.

ОЩЕ: "Оттеглям се тотално!": Крушарски с ултиматум от 3 милиона евро за Локомотив

Както е известно, наскоро компанията на Борисов - "Палмс Бет", прекрати сътрудничеството си с Левски. Тя подкрепи "сините" в един от най-трудните моменти за клуба, но на 28 август тази сделка беше прекратена. След това Борисов бе спряган за друг емблематичен роден клуб. Според "Мач Телеграф" той е водил преговори със собственика на Берое Ернан Банато, за да придобие акциите на клуба. Това също не се случи, а сега Борисов е спряган за наследник на Христо Крушарски на "Лаута". Очаква се новият собственик да бъде официално обявен в следващите дни.

ОЩЕ: БФС обяви началото на новия турнир в България