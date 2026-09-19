Църковен празник на 20 септември: Какво се слага над входа на дома за предпазване от всяко зло

Според православния календар 20 септември е празникът на Свети великомъченик Евстатий Плакида, съпругата му Теопистия и синовете им Агапий и Теопист. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 20 септември - традиции, обичаи и забрани

Евстатий, известен още като Плакида, е живял през първи и втори век в Римската империя. Той е бил знатен римлянин, високопоставен войник, служил по време на управлението на император Траян. Животът му се отличава с висок морал, безстрашие и дълбока вяра в Бога.

Евстатий е роден езичник. Според легендата, докато е бил на лов, той е преживял чудеса, които са променили живота му. По време на едно пътуване той се озовавал в опасна ситуация, но вижда видение на Христос, който го кани към вярата. Това бележи началото на неговото обръщане в вярата.

Прочетете също: Църковен празник на 18 септември: Денят, в който е забранено да се хвалите

Евстатий приел християнството заедно със семейството си. Той се стремял да живее праведно, отстоявайки добродетелите на смирението, милосърдието и търпението. Вярата му била толкова силна, че не се страхувал от мъчения и смърт заради вярата си в Христос.

По време на гоненията на християните при император Траян и следващите императори, Евстатий е заловен и измъчван, но не се отрича от Христос. Той издържа тежки изпитания и в крайна сметка претърпява мъченическа смърт заедно със семейството си.

Какво не бива да правите утре? Не се препоръчва да теглите заеми или давате пари назаем на този ден, тъй като това може да доведе до неочаквани финансови затруднения и нестабилност. Сключването на брак също трябва да се избягва на този ден.

Избягвайте да повишавате тон на децата, да ги обиждате или да омаловажавате постиженията им. Също така това не е добър ден за гроздобер – плодовете, набрани утре, бързо ще се развалят и ще загубят вкуса си.

Какво можете да правите утре? На този ден традиционно започвало прибирането на реколтата от лук. Според народното поверие, ако реколтата не бъде събрана в рамките на една седмица, луковиците бързо се развалят и изгният. В минало на този ден са били окачани връзки лук над входа на дома заради вярването, че те го предпазват от болести и „зли духове“.

Според народните вярвания обилната роса вещае хубаво и топло време през следващите дни.Мъглата над полета или гори означава ясно и топло време през деня. Ако вятърът духа от север, това означава студен период, а от юг означава по-топло време.